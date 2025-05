Hai abiti che non usi più? Portali alla festa di Radio Pop e donali a Humana!

Durante la nostra festa, SABATO 7 e DOMENICA 8, sarà presente – e ben visibile! – un mezzo di Humana People to People, dedicato alla raccolta di abiti usati.

Sarà possibile per tutti e tutte donare i propri indumenti, scarpe e accessori ancora in buono stato che riempiono gli armadi ma non fanno più per noi. Solo così potranno tornare a vivere acquisendo nuovo valore nelle mani di qualcunə altrə.

♻️ Come funziona la raccolta? 👚

– Portare gli indumenti in sacchetti ben chiusi

– Portarli direttamente presso lo stand Humana – NON ALL’INGRESSO!!

🎁 Cosa posso donare? 👕

– Capi d’abbigliamento (NO biancheria intima)

– Scarpe appaiate

– Accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture, foulard)

– Borse e zaini

👗 Chi è e cosa fa Humana People to People Italia 🌍

Humana People to People Italia è una organizzazione non profit che genera valore sociale e ambientale anche attraverso un processo virtuoso e trasparente di raccolta, selezione e vendita di abiti usati.

Humana Italia è parte della Federazione Internazionale Humana People to People, attiva in 46 Paesi, che solo nel 2024 ha raggiunto 15 milioni di beneficiari e sostenuto 1.831 progetti nei campi della salute, sviluppo comunitario, istruzione, agricoltura sostenibile e ambiente.

Tutti i capi raccolti entreranno nella filiera dell’organizzazione non profit e verranno selezionati con cura, igienizzati e valorizzati a sostegno dei progetti socio-ambientali attivi in Italia e nel mondo.