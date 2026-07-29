Grillo torna e attacca Conte. Lavora per Chiara Appendino? O prepara la strada a Di Battista?

E’ probabile che una fetta di verità la dica Luigi Di Maio, perché in questa rimpatriata grillina c’è anche lui: “c’è una sentenza che deve arrivare sul simbolo” ha fatto notare l’attuale rappresentante speciale dell’Unione Europea per la regione del Golfo “e Grillo rivendica una parte o tutto quel simbolo”.

Sembra di essere tornati al passato, a quando col suo blog Grillo terremotava la politica italiana: oggi prova a terremotare la sua ex creatura politica e probabilmente, per comprendere perché lo abbia fatto, si deve guardare avanti, non indietro. Le elezioni sono vicine: perché restarne fuori? Gli scenari sono almeno tre. Nel primo, il più morbido, Grillo tornerebbe a fare da pungolo, da stimolo, ora che il campo largo deve scegliere la guida della coalizione, il perimetro delle alleanze e il programma. Nel secondo, il più dirompente, Grillo starebbe aprendo la strada a un nuovo movimento politico, di cui si parla da tempo, guidato da Alessandro Di Battista. Sarebbe una operazione in grado di destabilizzare il centrosinistra tanto quanto Vannacci sta destabilizzando il centrodestra. Le assonanze non mancano: entrambi sono punti di riferimento di fette di elettorato deluso, arrabbiato, astensionista, nostalgico di una purezza perduta. Entrambi sono populisti. Entrambi hanno malcelate, se non esplicite, simpatie russe. E ci sarebbe chi, da lontano, non serve dire da dove, a proposito di destabilizzazione guarderebbe con grandissima soddisfazione a uno scenario simile.

Poi c’è un terzo scenario, quello di una operazione interna ai 5 Stelle dove Grillo spingerebbe per la sostituzione di Conte con Chiara Appendino: movimentista, vicina alla base, Appendino nei calcoli di Grillo sarebbe anche un’interlocutrice che lo rimetterebbe in pista, al contrario di Conte con il quale i rapporti sono a zero.

Rimane la domanda: perché Grillo dovrebbe combattere per il simbolo -come dice Di Maio- per tenerlo in un cassetto?