Addio a Glen Hansard: il cantautore e premio Oscar irlandese è morto a 56 anni in un incidente in moto

È morto a 56 anni, in un incidente in moto avvenuto questa mattina nei pressi di Dublino, Glen Hansard, musicista e cantautore irlandese tra le figure più amate del folk contemporaneo.

Nato a Dublino nel 1970, Hansard iniziò la sua carriera come musicista di strada, prima di fondare nel 1990 i Frames, storica band folk rock di cui era ancora il frontman. Negli anni Duemila avviò anche un percorso solista e il successo internazionale arrivò nel 2007, quando ‘Falling Slowly’, scritta per il film ‘Once’, gli valse l’Oscar come miglior canzone originale. Solo il mese scorso aveva pubblicato il secondo volume di ‘Don’t Settle – Transmissions East & West’ e a dicembre sarebbe dovuto tornare in Italia per quattro concerti.

Più volte ospite dei microfoni di Radio Popolare, Glen Hansard era stato intervistato l’ultima volta da Niccolò Vecchia solo lo scorso aprile. Ecco un piccolo estratto, dove raccontava della fortuna che aveva per il bel rapporto con il suo pubblico, forse facilitato dal suo carattere sincero e rilassato, forse merito della sua musica, capace di attirare un certo tipo di persone.

“Sono stato molto fortunato, nella mia carriera, ad avere un buon rapporto con il pubblico. Forse dipende semplicemente dal fatto di essere rilassato e di parlare apertamente con la gente, o forse è il tipo di persone che la mia musica attira, non lo so. Però con il pubblico ho sempre avuto un rapporto facile.”