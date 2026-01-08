Germania, non si lascia il paese senza permesso dell’esercito. La legge che imbarazza il governo

Fa discutere in Germania una norma rimasta finora sotto traccia, che riguarda gli uomini in età di leva e la possibilità di lasciare il Paese per periodi prolungati. Il punto è questo: sulla carta, per soggiorni all’estero superiori ai tre mesi, è prevista un’autorizzazione da parte della Bundeswehr. Un passaggio che riguarda potenzialmente tutto: studio, lavoro, anche un semplice viaggio. Questa previsione è entrata in vigore con la riforma della legge sulla leva, dal primo gennaio 2026. E segna un cambiamento importante. Fino a poco tempo fa, un obbligo simile esisteva solo in situazioni eccezionali, come lo stato di tensione o di difesa, scenari di crisi o di guerra.

Oggi invece compare anche nella legislazione ordinaria. Il caso è esploso solo negli ultimi giorni, quando alcuni media tedeschi hanno riportato l’attenzione su questo passaggio della legge. Da lì, il dibattito si è spostato rapidamente sui social e nella politica. La spiegazione ufficiale è che, in caso di emergenza, lo Stato deve sapere dove si trovano i cittadini in età militare, anche se sono all’estero. Ma nella pratica le cose sono meno lineari. Perché lo stesso ministero precisa che, finché il servizio militare resta volontario, questa autorizzazione viene considerata automaticamente concessa. E soprattutto, mancano ancora le disposizioni attuative che dovrebbero spiegare come il sistema funzionerà concretamente. Di fatto, quindi, oggi non cambia molto per chi vuole partire.

Ma sul piano giuridico il passo è significativo. Per la prima volta, anche in tempo di pace, viene introdotto formalmente un meccanismo che riguarda i movimenti all’estero degli uomini in età di leva. E non è un elemento isolato. Questa misura si inserisce in una riforma più ampia, con cui il governo tedesco punta a rafforzare la Bundeswehr, portandola dagli attuali circa 180 mila soldati a 260 mila nei prossimi anni.

Il progetto prevede il ritorno della Müsterung, la visita di leva, e un sistema di registrazione molto più capillare dei potenziali coscritti. Non è ancora un ritorno alla leva obbligatoria.

Ma è un passo nella direzione di una maggiore preparazione militare. Le critiche non sono mancate. La leader del BSW, Sahra Wagenknecht, ha parlato di una norma che ricorda “i tempi della Repubblica Democratica Tedesca e del Muro”. Anche dalla Linke arrivano dubbi: secondo la deputata Becker si tratta di una legge costruita male, che incide sui diritti dei cittadini senza un quadro applicativo chiaro. Resta poi una domanda concreta: cosa succede a chi parte senza chiedere il permesso. Su questo, al momento, non c’è una risposta precisa. Ed è proprio questa incertezza a rendere la questione politica. Perché quella norma nasce dentro un disegno più ampio: ricostruire un sistema di registrazione e controllo degli uomini in età militare, a partire dalla Müsterung. In questo senso, l’autorizzazione per lasciare il Paese non è tanto una misura operativa immediata, quanto un tassello di un’infrastruttura.

Un’infrastruttura che oggi resta in gran parte sulla carta, ma che in prospettiva potrebbe essere attivata rapidamente. E in Germania, dove la leva obbligatoria era stata sospesa più di dieci anni fa, questo segna comunque un cambio di direzione. Non ancora coscrizione. Ma qualcosa che le si avvicina, almeno nelle sue basi. Anche perché la legge è chiara nel caso in cui la Bundeswehr non dovesse raggiungere il target di 260.000 soldati entro il 2035, a quel punto scatterebbe la coscrizione obbligatoria.