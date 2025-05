PlayStop Esteri di martedì 27/05/2025 1) A Gaza, la fame. Una folla disperata di persone ha preso d’assalto il nuovo centro di distribuzione degli aiuti. La fondazione israelo americano perde il controllo, mentre l’esercito spara in aria per disperdere la gente. (Marina Calculli - Università di Leiden) 2) No al “business as usual” con Israele. Il sit in della diaspora israeliana in contemporanea in 13 città europee per chiedere l’embargo totale delle armi a Tel Aviv. (Roberto Festa) 3) Francia, l’Assemblea Nazionale approva il disegno di legge che istituisce il diritto al suicidio assistito. (Francesco Giorgini) 4) Venti paesi europei chiedono azioni concrete contro l’Ungheria se non permetterà il Budapest Pride. (Yuri Guaiana – All Out) 5) La Spagna intensifica la sua risposta alla crisi abitativa. Misure fiscali per l’equo canone ed eliminazione dal mercato gli appartamenti turistici illegali. (Giulio Maria Piantadosi) 6) Rubrica sportiva. L’Arsenal vince la Women Champions League contro il Barcellona (Luca Parena)

PlayStop Biennale Teatro 2025: "Call me Paris" di Yana Eva Thönnes Nel suo memoir teatrale "Call Me Paris", Yana Eva Thönnes segue le storie, tanto simili da suscitare inquietudine, di due sosia. Da un lato Paris Hilton, nota ereditiera e it-girl, sedicente inventrice del selfie e protagonista forzata di 1 Night in Paris, sex-tape divulgato dall’ex fidanzato. Dall’altro, una ragazza tedesca di Bergisch Gladbach, soprannominata Paris, che si trova protagonista di una sua personale versione di 1 Night in Paris. Sul palco Thönnes esplora i vissuti traumatici delle due sosia dai capelli biondi e analizza il contesto in cui hanno potuto verificarsi i due casi di cronaca, ovvero gli anni Duemila: l’ultimo decennio davvero misogino agli albori della diffusione di Internet. Nel tentativo di riconquistare il controllo della propria immagine e quindi di se stessa, Paris si imbarca in un viaggio perturbante nel passato. Come è diventata Paris? Dov’è quel filmato? Se lei stessa non è che una copia dell’originale, chi è la ragazza nel video? Chi è la persona dietro il personaggio? Ira Rubini oggi a Cult ha intervistato Yana Eva Thönnes, l'autrice e regista dello spettacolo che sarà alla Biennale Teatro l'1 e 2 giugno.

