Fino al 18 gennaio c’è il Ricircolo di Garabombo

Novità! Dall’8 al 18 gennaio in piazzale Pagano, a Milano, nel grande tendone bianco di Garabombo c’è la prima edizione del Ricircolo di Garabombo, il mercato che non spreca. Ti aspettiamo con libri usati venduti a peso, prodotti equi, sostenibili e locali, fine serie e rimanenze natalizie! Tutto a prezzi accessibili ma con gli stessi valori: gli sconti non incidono sul compenso pagato ai produttori e sono funzionali a non sprecare alimentari di qualità e a smaltire i prodotti artigianali di fine serie per dare spazio alle novità della stagione primaverile. In questo modo tutti insieme alimentiamo un’economia sana, virtuosa, sostenibile che sostiene la crescita e lo sviluppo di contadini e artigiani del commercio giusto in tutto il mondo.

Ovviamente troverete anche tutti i gadget di Radio Popolare, tra cui quelli nuovi per il nostro cinquantesimo: felpe, magliette, borracce da borsa, grembiuli e ancora qualche calendario 2026. E poi per la sezione vintage: magliette “Nel mio paese nessuno è straniero”, tazze “impresa eccezionale”, cd Crapapelata.