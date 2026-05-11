“Fiaba per Radio Popolare”, l’opera di Tadini torna a splendere nel cortile di via Ollearo

Colori luminosi, un fondo di un bel verde smeraldo, personaggi che volano verso la luna, arancioni e gialli brillanti. Il nostro cortile è impreziosito dalla rinnovata riproduzione dell’opera di Emilio Tadini, “Fiaba per Radio Popolare”. L’artista ci donò l’opera nel 2000 in occasione dell’acquisto della sede di via Ollearo e 13 mila ascoltatori comprarono tutti i mattoncini che componevano la grande riproduzione. Dopo anni, però, abbiamo dovuto rifare, cambiare la grande riproduzione. Era il 2012 e si festeggiava in cortile con i nostri ascoltatori. Le ingiurie del tempo lo hanno rovinato ancora e noi l’abbiamo rifatto, affidato all’allestimento di Benfenati e alla stampa di Materia, quelli che hanno fatto anche la timeline alla nostra mostra dei 50 anni e ora splende in cortile, noi ne siamo fieri. Quando venite per gli aperitivi del lunedì o del giovedì, fermatevi e ammirate il Tadini.