Electrolux sospeso il piano di licenziamenti e chiusure. Si apre una trattativa difficile

“Li abbiamo fermati, li avete fermati, ma una soluzione non c’è, e la battaglia continua, è questo che dovete portare alle assemblee” grida agli operai in attesa sotto il ministero il segretario della Fiom-Cgil Michele De Palma, che parla di “tregua armata” dopo la riunione al ministero dell’industria.

La multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano di 1719 licenziamenti, chiudendo Cerreto d’Esi nelle Marche e dimezzando la forza lavoro a Porcia e Susegana in Veneto, Forlì in Emilia Romagna, Solaro in Lombardia. Regioni, governo e sindacati chiedevano il ritiro ma valutano comunque le novità un passo avanti, anche se la trattativa si preannuncia molto complessa. L’azienda ha dato disponibilità a esaminare soluzioni condivise e nuovamente garantito di non prendere iniziative unilaterali, lo aveva fatto anche all’incontro precedente, salvo poi iniziare a spostare in Polonia alcune produzioni ed a sviluppare macchinari per adattarli a stabilimenti esteri. Chiaro che quindi non si parta con grande fiducia, anche perché Electrolux si è presentata anche all’incontro di oggi con le seconde file.

L’azienda non è in crisi e il piano serve in sostanza ad aumentare i margini di profitto. Si tratta quindi di capire cosa voglia per mantenere in Europa una produzione del bianco che oggi ha una concorrenza estera difficilmente sostenibile. La partita chiamerà in causa anche il governo, che accumula vertenze industriali senza risolverne una, e nei mesi pre-elettorali non può perdere la faccia pure su questa.

Sul tavolo ci sono contratti di sviluppo, agevolazioni, che Electrolux ha già ricevuto in passato per poi ciclicamente aprire stati di crisi. Serviranno quindi vincoli stretti anche se resta il problema di quanto tempo può reggere. Li abbiamo portati fin qui e non era scontato, prendiamo fiato e costruiamo un piano diverso, è l’auspicio dei sindacati, che per ora, realisticamente, guardano a una prospettiva di medio termine.