Electrolux: ritirati i licenziamenti ma il futuro rimane incerto

Electrolux ha ritirato unilateralmente i licenziamenti pur confermando oltre 1200 uscite, attraverso incentivi e prepensionamenti e ammortizzatori sociali. Si tratta di circa 650 operai e 600 impiegati nell’arco di tre anni. Confermata la fine della produzione nello stabilimento marchigiano di Cerreto D’Esi, dove però non c’è una data di chiusura, per il quale si lavora ad un piano di reindustrializzazione con investimenti sia di Electrolux sia dello Stato, che Urso ha promesso in manovra. I sindacati e le regioni con varie sfumature parlano di passi avanti e di una trattativa che può seriamente iniziare.