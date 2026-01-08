È morto Carlo Monguzzi. Una vita nelle lotte fuori e dentro le istituzioni. Una persona perbene

Carlo Monguzzi aveva 74 anni, è morto dopo una breve malattia. Nel suo ultimo post su Facebook ricorda Pino Pinelli e la battaglia che ha portato all’intitolazione della via. In tantissimi in queste ore lo stanno ricordando perché nella sua vita Carlo è sempre stato in mezzo alla gente, dalle lotte studentesche, all’ambientalismo, all’antifascismo, dentro e fuori le istituzioni. Fino a quando la salute glielo ha permesso ogni sera è andato in piazza Duomo alle 18 con la bandiera della Palestina per manifestare silenziosamente per la popolazione di Gaza.

La difesa di San Siro e l’urbanistica sono state le sue ultime grandi battaglie a Palazzo Marino. I funerali saranno mercoledì 15 aprile, alle ore 14.45 alla parrocchia San Michele Arcangelo in Precotto, in viale Monza 224.

Il ricordo di Michele Crosti

Con Carlo ho avuto una frequentazione più che quarantennale. L’ho seguito fin dagli inizi della sua carriera politica. Da quando testardamente fondò Legambiente. Testardamente perché a quei tempi, a sinistra, soprattutto in quella nuova sinistra che al tempo voleva rivoluzionare la società, le tematiche ambientali erano considerate marginali e in qualche caso svianti rispetto agli obiettivi di lotta. Proprio quella tenacia ha consentito di far trovare cittadinanza ai temi ambientali. Era anche il periodo in cui la vicenda della diossina di Seveso, con la questione della bonifica dei territori inquinati, aveva portato alla creazione di una legislazione a tutela delle popolazioni. Ricordo quando Carlo portò me e altri due giornalisti proprio alla discarica di Seveso in una delle costruzioni di servizio ormai abbandonate, dove trovammo centinaia di cartelle con i referti degli abitanti di Seveso rimasti contaminati dalla diossina. Oltre a questo, trovammo una perdita di percolato che usciva copiosamente dalla discarica. Uno dei tanti scandali denunciati da Carlo.

In Lombardia ricorderemo Carlo per aver dato vita alla raccolta differenziata a Milano, in quella breve stagione in cui ha governato il centrosinistra a livello regionale. E mentre a Milano governava la Lega con il sindaco Formentini, Monguzzi riuscì a realizzare una specie di miracolo grazie anche a Walter Ganapini, che era assessore all’ambiente a Milano.

Monguzzi era un vero combattente, sempre con tenacia e coerenza.