Dopo il referendum al voto 93 comuni lombardi. La destra vuole espugnare Lecco e Mantova

Passato il referendum, il prossimo appuntamento elettorale è quello con le elezioni comunali. In Lombardia andranno al voto 93 comuni il 24 e 25 maggio.

Sarà il primo test dopo il referendum sulla magistratura che in Lombardia ha confermato esserci una maggioranza sovrapponibile ai partiti di centrodestra che hanno votato Sì, ma con numeri interessanti per il fronte dei partiti schierati per il No.

Sono 93 i comuni al voto, 14 sopra ai 15 mila abitanti, di cui 2 capoluoghi di provincia: Lecco e Mantova, entrambi amministrati dal centrosinistra. A Lecco il Sì ha vinto di soli 460 voti. Il sindaco uscente, Mauro Gattinoni del Pd, si ripresenta e cerca la riconferma. Il centrodestra schiera Filippo Boscagli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, e nipote di Guido Boscagli, ciellino, cognato di Formigoni, plenipotenziario di Forza Italia nella zona. Nel centrodestra a togliere qualche voto a Boscagli ci saranno due candidati della diaspora leghista: Francesca Losi del Partito Popolare del Nord e Giovanni Colombo del Patto per il Nord. L’ultimo candidato è Mauro Fumagalli di Orizzonte per Lecco, candidatura di centro vicina ad Azione.

Cinque candidati anche a Mantova, dove il referendum sulla magistratura è stato vinto dal No con il 56% dei voti. Il centrosinistra punta sull’assessore all’ambiente Andrea Murari (il sindaco uscente Mattia Palazzi ha già fatto due mandati). Per il centrodestra si candida l’imprenditore Raffaele Zancuoghi. A differenza di Lecco, a Mantova il fronte è più frammentato a sinistra dove si candidano anche Emanuele Bellintani della lista Dire Fare Città, vicina all’associazione culturale eQual, nata fuori dagli schieramenti tradizionali. E poi il candidato del Movimento 5 Stelle Mirko Granato. Anche a Mantova ci sarà un candidato fuoriuscito dal mondo della Lega, Luca de Marchi del Patto per il Nord. Per la destra sarà fondamentale cercare di strappare Lecco e Mantova al centrosinistra. Gli altri comuni con più di 15 mila abitanti che andranno al voto sono: Bollate, Corsico, Legnano, Segrate, Somma Lombardo, tutti amministrati dal centrosinistra, e Parabiago, Mortara, Vigevano, Voghera, Viadana, Lonato del Garda, Rovato, amministrati dal centrodestra.