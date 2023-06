Dietro agli occhi, il Graphic Novel di Darkam

La collaborazione tra i torinesi di Eris Edizioni e i milanesi di Progetto Stigma,

che hanno come motto: “i matti finalmente gestiscono il manicomio”, ha

permesso di far vedere la luce a diversi interessanti progetti a fumetti. Tra

questi c’è anche il graphic novel Dietro agli Occhi, un diario di viaggio

autobiografico firmato Darkam, tatuatrice e illustratrice originaria di San

Marino che vive da anni a Berlino. Realizzato come uno sketchbook, a partire

dagli schizzi fatti in presa diretta durante due viaggi durati tre mesi ciascuno,

nel sud est asiatico e in Sud America, Dietro agli occhi inizia come un viaggio

di coppia alla ricerca delle tradizioni e dei rituali che sono all’origine della

pratica del tatuaggio ma anche di quella delle sospensioni corporali e della

perforazione del corpo. Delle pratiche che l’autrice e il suo compagno

conoscono bene per lavoro ma che sanno essere legate a un tipo di

spiritualità e alle usanze di tribù quasi in via d’estinzione.

Il loro pellegrinaggio li porterà a incontrare i Dayak del Borneo indonesiano e

malese, gli indù tamil di Kuala Lumpur, ma anche gli indigeni Wayuu e gli

sciamani che somministrano l’ayahuasca (aiauasca) in Colombia o gli

Huicholes (huicioles) nelle montagne messicane. Un viaggio intenso e denso

a tutti i livelli: spaziale, temporale e spirituale. Perché l’incontro con le altre

culture è anche un modo per conoscere meglio se stessi, imparare a

prendersi il tempo di apprezzare ogni momento, sia che ci si lasci coinvolgere

dalla trance di un rito collettivo, dove trafiggersi la pelle è un mezzo per

comunicare con gli dei, sia che si venga travolti dalla forza inebriante di

piante allucinogene, sapientemente dosate durante dei riti tribali ancestrali.

Mescolando la storia del suo viaggio on the road e spirituale a quella delle

popolazioni indigene, dei loro riti ma anche della loro vita oggi, in un mondo

che ha poco spazio per le loro tradizioni, l’autrice unisce con i suoi disegni i

piani onirici e metafisici a quelli concreti e densi che costituiscono il

quotidiano di tantissimi viaggiatori con lo zaino sulle spalle. Il romanzo poi,

scorre fluido grazie allo stile dei disegni: degli schizzi dettagliati tracciati con

mano fine e leggera che assumono una consistenza eterea grazie a delle

pennellate di acquerello tra il rosso e il viola. Azzurre quando ci si sposta

nella mente della protagonista, al cospetto dei suoi acuti e ironici guardiani

spirituali. La lettura è piacevole anche grazie al ritmo posato della narrazione.

Trattandosi di schizzi presi in gran parte sul vivo, su cui però l’autrice ha

lavorato poi per tre anni e mezzo per farne il suo primo graphic novel, le

immagini sono per lo più fisse, come a catturare il momento, ed è la

successione di piani di dettaglio che fa progredire la storia. Insieme a delle

didascalie concise e spezzettate e a dei dialoghi che fanno spesso sorridere,

cullando il lettore mentre lo accompagnano alla scoperta di un mondo

lontano, magico e naturale allo stesso tempo.

Dietro agli occhi. Di Darkam. 240 pagine a colori. Eris Edizioni e Progetto

Stigma, 23 euro. ( Luisa Nannipieri)