Dall’Onu alle piazze è il giorno della Palestina. Seguitelo con noi

PlayStop Presto Presto - Lo stretto indispensabile di lunedì 22/09/2025 Il kit di informazioni essenziali per potere affrontare la giornata (secondo noi).

PlayStop Presto Presto - Giornali e commenti di lunedì 22/09/2025 La mattina inizia con le segnalazioni dai quotidiani e altri media, tra prime pagine, segnalazioni, musica, meteo e qualche sorpresa.

PlayStop Reggae Radio Station di domenica 21/09/2025 A ritmo di Reggae Reggae Radio Station accompagna discretamente l’ascoltatore in un viaggio attraverso le svariate sonorità della Reggae Music e sicuramente contribuisce non poco alla diffusione della musica e della cultura reggae nel nostro paese. Ogni domenica dalle 23.45 fino alle 5.30 del lunedì mattina, conduce Vito War.

PlayStop Prospettive Musicali di domenica 21/09/2025 In onda dal 2001, Prospettive Musicali esplora espressioni musicali poco rappresentate. Non è un programma di genere, non è un programma di novità discografiche, non è un programma di classici dell’underground, non è un programma di gruppi emergenti. Ma è un po’ tutte queste cose mischiate insieme dal gusto personale dei conduttori. Ad alternarsi in onda e alla scelta delle musiche sono Gigi Longo, Fabio Barbieri e Lino Brunetti, con un’incursione annuale di Alessandro Achilli che è stato uno storico conduttore del programma.

PlayStop News della notte di domenica 21/09/2025 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop La sacca del diavolo di domenica 21/09/2025 “La sacca del diavolo. Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare, di cultura popolare, dai paesi e dai popoli del mondo, prodotto e condotto in studio dal vostro bacicin…” Comincia così, praticamente da quando esiste Radio Popolare, la trasmissione di Giancarlo Nostrini. Ascoltare per credere. Ogni domenica dalle 21.30 alle 22.30.

PlayStop Sudedoss di domenica 21/09/2025 In questa puntata, oltre ai racconti di ascoltatrici e ascoltatori sul weekend passato e sui buoni propositi per la settimana in arrivo, abbiamo parlato: di come avrebbe passato la sua domenica Alessandro Braga se non fosse stato l’inviato della radio a Pontida (spoiler: non avrebbe voluto essere altrove, perché Pontida per lui è come Natale); di cosa si può preparare per cena se in frigo rimangono barbabietola, uova e uva; di Ultimate (o frisbee, come è conosciuto dai più) con Omar Morlett, che per noi era al torneo Madunina e ha intervistato Matrix, campione europeo under 20 in carica; con Filippo Pax dei The Pax side of the moon, di come affronta l’autunno il gruppo che quest’estate ha spopolato con la hit “Estate a Usmate Velate”.

PlayStop Mash-Up di domenica 21/09/2025 Musica che si piglia perché non si somiglia. Ogni settimana un dj set tematico di musica e parole scelte da Piergiorgio Pardo in collaborazione con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare. Mail: mischionepopolare@gmail.com

PlayStop DOC – Tratti da una storia vera di domenica 21/09/2025 I documentari e le docu-serie sono diventati argomento di discussione online e offline: sesso, yoga, guru, crimine, storie di ordinaria follia o di pura umanità. In ogni puntata DOC ne sceglierà uno per indagare e approfondire, anche dopo i titoli di coda, tematiche sempre più attuali, spesso inesplorate ma di grande rilevanza socio-culturale. E, tranquilli, no spoiler! A cura di Roberta Lippi e Francesca Scherini In onda domenica dalle 18.00 alle 18.30