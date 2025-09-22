Approfondimenti

Dall’Onu alle piazze è il giorno della Palestina. Seguitelo con noi

| di Lorenza Ghidini
Palestina

Il riconoscimento dello Stato di Palestina, da solo, non basta. La Palestina è una terra colonizzata, assediata e occupata e il riconoscimento all’Onu non cambierà questa situazione. Come ha chiesto la Corte Internazionale di Giustizia, la comunità internazionale dovrebbe invece operare per fermare il genocidio, ma per ora non ci sono sanzioni né si ferma l’export di armi verso Israele. C’è anzi chi, come il governo italiano, non fa nemmeno il gesto simbolico: anche stavolta dalla parte sbagliata della Storia.

La giornata speciale di Radio Popolare oggi si apre con due voci palestinesi e si chiude con quelle di Macron, Starmer e gli altri leader alle Nazioni Unite. In mezzo vi racconteremo molto altro: dalle piazze alle scuole, dai consigli comunali alle banchine dei porti, decine di migliaia di persone si fermeranno in tutta Italia per dire che no, loro non vogliono sentirsi complici. Per quanto frustrante possa essere assistere ogni giorno al massacro senza poter fare niente.

    Lorenza Ghidini
