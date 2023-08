Ci ha lasciati il nostro collega e amico Francis Bissong

È stata una delle voci più importanti di Radio Popolare. Oggi Francis Bissong ci ha lasciato.

Francis Bissong, africano, è arrivato in Italia con la prima ondata migratoria negli anni in cui i migranti non erano ancora un’emergenza nazionale. In una città allora provinciale come Milano gli africani erano solo i Watussi di cui cantava Edoardo Vianello in una canzonetta. Francis ha fatto molto per aiutarci a capire che il pianeta Africa è ben altro. È stato tra i fondatori dello Zimba, il primo locale milanese di musica e cultura afro, un lavoro che poi ha continuato al Container e al Soul to Soul. Poi c’erano le sue trasmissioni a Radio Popolare, vere e proprie iniezioni di una nuova linfa musicale che ci ha aperto un sacco di porte. Tra le sue attività anche il lavoro di accoglienza dei migranti alla frontiera italo-svizzera, un posto dove il suo carisma era in grado di creare le situazioni per poter affrontare e cercare di risolvere storie drammatiche.

Francis veniva dal Camerun: una zia, allora famosa cantante locale, gli aveva dato i soldi per venire in Europa a frequentare l’università. Era un uomo bello, elegante e colto. Aveva sempre un libro o un articolo preso da un giornale di mezzo mondo da farti leggere. Voleva sapere il tuo parere, non accettava le strade scontate e banali. Da un anno era tornato ai microfoni di Radio Popolare per una trasmissione che ha voluto chiamare AfroRaffa, un omaggio a Raffaele Masto, uno che l’Africa ce l’aveva dentro. E dentro tutti noi di Radio Popolare Francis, con tutto quello che ci ha insegnato, resterà per sempre.