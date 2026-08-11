Ceuta, Piantedosi in Parlamento: pochi numeri, molta propaganda

Il ministro dell’Interno Piantedosi ha rivendicato la scelta di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna, confermando che verrà mantenuta fino a che non ci sarà la certezza che non ci siano più rischi da Ceuta. La data prevista al momento per la revoca del blocco è Ferragosto. Piantedosi ha parlato davanti al comitato parlamentare su Schengen di cui la deputata del Pd Rachele Scarpa fa parte:

Intanto sia il governo spagnolo, sia l’Unione europea confermano che sono state rafforzate le misure di monitoraggio e che al momento non sembra esserci l’imminenza di un nuovo tentativo di passaggio di massa di persone dal Marocco come avvenuto a fine luglio. La situazione umanitaria nella città resta difficile: il racconto da Ceuta di Alessia Borsa, volontaria della Ong Ascs:

A conferma della linea dura del governo italiano, l’ennesimo caso di una Ong costretta a portare i migranti salvati in mare a centinaia di km di distanza. In queste ore sta navigando da Lampedusa a Ravenna, porto assegnato, la Humanity 1, nave di una Ong tedesca. La portavoce per l’Italia, Flore Murard: