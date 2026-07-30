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Ceuta, almeno 18 i migranti morti. Nella notte oltre duemila hanno superato il confine

31 luglio 2026|
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Migliaia di persone superano il confine tra Marocco e Ceuta (Spagna)

Sono almeno 18 i migranti morti a Ceuta. Nella notte, secondo alcune fonti spagnole, sarebbero state tra le 2mila e le 3mila le persone che hanno attraversato il confine dell’enclave spagnola in Africa. A tentare di bloccarle è arrivato anche l’esercito spagnolo, in sostegno alla guardia civile che da subito ha provato a arginare gli arrivi. In mattinata è prevista la visita nell’enclave del premier spagnolo Pedro Sanchez. Nella serata di ieri è arrivata la reazione del governo italiano con l’annuncio che si starebbe valutando la possibilità di sospendere il trattato di Schengen (quello che prevede la libera circolazione tra gli stati europei) con la Spagna. Una scelta. Confermata anche dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha provocato una crisi col governo spagnolo che ha subito convocato l’ambasciatore italiano a Madrid.

Il servizio da Madrid del nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi.

 

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