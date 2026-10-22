“Casa, urbanistica, clima: servono scelte forti”. Majorino a Radio Popolare presenta la candidatura

Pierfrancesco Majorino ha parlato a Radio Popolare della sua candidatura a sindaco di Milano. L’esponente Dem è stato ospite della trasmissione “Tutto Scorre” nella seconda puntata dedicata al dialogo con i possibili candidati elle eventuali primarie del centrosinistra milanese. Questi sono due estratti dell’intervista fatta da Massimo Bacchetta e Roberto Maggioni.

“Servono scelte forti e radicali, non serve il moderatismo della politica”

Alcune delle prime proposte di Majorino

Per ascoltare l’intervista integrale a Pierfrancesco Majorino clicca qui





ll calendario delle interviste in programma per “Tutto Scorre”, in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30:

26 ottobre – Emmanuel Conte

30 ottobre – Anna Scavuzzo

2 novembre – Carlotta Cossutta

6 novembre – Mario Calabresi

9 novembre – Lorenzo Pacini