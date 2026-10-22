“Casa, urbanistica, clima: servono scelte forti”. Majorino a Radio Popolare presenta la candidatura
23 ottobre 2026|Roberto Maggioni
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Pierfrancesco Majorino ha parlato a Radio Popolare della sua candidatura a sindaco di Milano. L’esponente Dem è stato ospite della trasmissione “Tutto Scorre” nella seconda puntata dedicata al dialogo con i possibili candidati elle eventuali primarie del centrosinistra milanese. Questi sono due estratti dell’intervista fatta da Massimo Bacchetta e Roberto Maggioni.“Servono scelte forti e radicali, non serve il moderatismo della politica”
Alcune delle prime proposte di Majorino
Per ascoltare l’intervista integrale a Pierfrancesco Majorino clicca qui
ll calendario delle interviste in programma per “Tutto Scorre”, in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30:
26 ottobre – Emmanuel Conte30 ottobre – Anna Scavuzzo 2 novembre – Carlotta Cossutta 6 novembre – Mario Calabresi 9 novembre – Lorenzo Pacini
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