Carlo Monguzzi non sarà iscritto al Famedio. Un’occasione persa

Per il Comune di Milano Carlo Monguzzi non merita di essere iscritto al Famedio, il luogo dove sono ricordati i cittadini illustri che hanno reso celebre la città. La richiesta di iscrivere Carlo al Famedio era arrivata dai consiglieri comunali di tutti i partiti, da decine di associazioni, dal mondo ambientalista, dal sindacato. Una richiesta rilanciata e sostenuta anche da Radio Popolare. Perchè Carlo Monguzzi era una persona perbene, un politico limpido, un idealista tenace ma anche molto concreto, che ha segnato l’ambientalismo italiano. Radio Popolare nelle sue trasmissioni aveva rilanciato le voci di alcune personalità che avevano appoggiato la proposta di iscrivere Carlo al Famedio: Marco Garzonio, presidente emerito della Fondazione Ambrosianeum; Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano; Piero Bassetti, primo presidente della Regione Lombardia; Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. Oggi è arrivata la risposta dal Comune di Milano: negativa. Dall’ufficio della presidenza del consiglio comunale dicono che gli daranno l’Ambrogino alla memoria. Chissà. Ma il consiglio comunale e la città avevano chiesto un’altra cosa molto precisa: ricordare Carlo Monguzzi nel luogo dove meritava di essere ricordato.