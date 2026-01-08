Le opposizioni compatte contro il governo: “In quattro anni non avete fatto niente”

“Avevate i numeri per fare tutto e non avete fatto niente”. Così ha iniziato Elly Schlein il suo intervento alla Camera dei Deputati, accendendo uno scontro con la presidente del Consiglio. Poco prima, nella sua relazione, Meloni l’aveva eletta in qualche modo leader dell’opposizione, rivolgendosi a lei più volte, citando quella frase che Schlein ripete spesso – “testardamente unitari” – e soprattutto lanciando contro di lei una sfida in questo ultimo pezzo di legislatura sui due temi sui quali la segretaria del Partito democratico punta di più: casa e precariato. Un duello tra le due, poi ad attaccare Giuseppe Conte ci ha pensato il capogruppo di Fratelli d’Italia Donzelli. Ma oggi si può dire che, se l’intervento di Giorgia Meloni è stato un comizio da campagna elettorale, la campagna elettorale è iniziata anche per l’opposizione.

Nelle aule del Parlamento ogni leader ha scelto i temi che più distinguono: il Pd lavoro e sanità, i Cinque Stelle antimafia e politica estera e così via. E insieme, decidendo di attaccare da qui in poi una presidente del Consiglio che giudicano più debole, in declino. Ed è il giudizio che tutte le opposizioni hanno dato in aula. Al Senato, ad esempio, anche un silente ex premier come Mario Monti l’ha ripresa per il mancato coraggio che non ha trovato per criticare Donald Trump. Ma se nei banchi del governo, per quanto colpiti dai vari scandali e dimissioni forzate, la leader è comunque Giorgia Meloni, nell’altro campo la sfida a chi guiderà l’alternativa di governo inizia solo ora. In campo Elly Schlein e Giuseppe Conte, con percorsi di costruzione di un programma che inizia adesso.

Questo fine settimana il Pd si riunirà a Napoli. I Cinque Stelle cominciano un lungo percorso di confronto con gli elettori che si concluderà a giugno. Da oggi è chiaro che non ci saranno elezioni anticipate, ma in ogni caso il tempo non è molto lungo per scegliere un leader e un programma per vincere.