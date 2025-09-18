Radio Popolare Home
sostienici

Biennale, riapre il padiglione russo: Bruxelles accusa Roma sulle sanzioni

06 maggio 2026|Tiziana Ricci
CONDIVIDI
Padiglione russo alla Biennale di Venezia

La Commissione Europea non molla la presa. L’Europa ipotizza da parte della Biennale la violazione di alcune norme che regolano le sanzioni alla Russia. Cioè, la Biennale fornirà servizi di vario genere per l’organizzazione del padiglione russo. Dunque, l’Unione Europea pretende dal governo italiano una valutazione fattuale. La questione, dunque, è tutta politica. Finora il Governo ha creduto che bastasse prendere le distanze delle scelte autonome del presidente Buttafuoco. Intanto, il padiglione della discordia, quello russo, ha aperto ai primi giornalisti, titolo “L’albero è radicato nel cielo”. Una performance con immagini siberiane, neve, cavalli, orsi e montagne dell’artista Tatiana Khalbaeva. Al piano superiore si beve vodka in un piccolo bar, in un’atmosfera che disorienta e poco ha a che fare con ciò che accade nel mondo, mai più di festa. Performance dal vivo solo fino all’otto 8 maggio, poi sarà tutto in video. Molto probabile l’incursione delle Pussy Riot, che accusano gli artisti presenti di servire il regime. Intanto, c’è già stata la protesta pacifica di artisti contro il genocidio a Gaza. Un centinaio di artisti palestinesi e non solo portavano magliette con i nomi dei tanti colleghi uccisi.

 

Articoli correlati

Conferenza Met Gala 2026, con Lauren Sanchez Bezos, Anna Wintour ecc
Il Met Gala è lo specchio di una New York diseguale e capitalista
05 maggio 2026|Roberto Festa
Gianni Infantino con il vicepresidente della Federazione israeliana, Basim Sheikh Suliman, e il presidente della Federazione palestinese, Jibril Al Rajoub
Il goffo tentativo del presidente della Fifa di imporre una stretta di mano tra Palestina e Israele
05 maggio 2026|Luca Parena
25 Aprile Milano ANSA
Difendere il 25 Aprile antifascista e per la pace. Il confronto a Milano per l’anno prossimo
05 maggio 2026|Roberto Maggioni
Segui Radio Popolare su
fbinstagram