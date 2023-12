Assunti e poi abbandonati. I rider di My Menu in lotta contro i licenziamenti

PlayStop 0091 di giovedì 14/12/2023 Dalla musica classica alle produzioni elettroniche moderne, dai villaggi alla diaspora, l'India raccontata attraverso la sua musica. IG baaz_light_year

PlayStop Il giusto clima di mercoledì 13/12/2023 Ambiente, energia, clima, uso razionale delle risorse, mobilità sostenibile, transizione energetica. Il giusto clima è la trasmissione di Radio Popolare che racconta le sfide locali e globali per contrastare il cambiamento climatico e ridurre la nostra impronta sul Pianeta. Il giusto clima è realizzato in collaborazione con è nostra, la cooperativa che produce e vende energia elettrica rinnovabile, sostenibile, etica. In onda tutti i mercoledì, dalle 21 alle 22. In studio, Gianluca Ruggieri ed Elena Mordiglia. In redazione, Sara Milanese e Marianna Usuelli.

PlayStop Esteri di mercoledì 13/12/2023 1-la popolazione di Gaza non ha più tempo né opzioni. Secondo l?Unrwa stanno affrontando il capitolo più buio della loro storia dal 1948. Appello delle ONG: la crisi umanitaria aumenterà con l’arrivo delle forti piogge e il freddo Intanto Il governo israeliano ignora il monito joe Biden “ andremo avanti con o senza il sostegno internazionale" ( Roberto Festa) 2- Zelensky torna da Washington con le mani vuote. Il presidente ucraino si è trovato im mezzo di un durissimo scontro politico statunietsne in vista delle presidenziali 2024. ( Emanuele Valenti) 3- Riscaldamento globale. A Dubai la cop 28 si è conclusa con un accordo senza precedenti per l’abbandono di petrolio, gas e carbone. Analisi e editoriale ( Emanuele Bompan, Fabio Fimiani) 4-Tempi duri per l’argentina Il presidente Milei annuncia tagli, il fondo monetario applaude. Svalutato del 50% il peso rispetto al dollaro. 5-Romanzo a fumetti. “ Ducks. Due anni nelle sabbie bituminose “ il graphic novel di Kate Beaton. ( Luisa Nannipieri) 6- Artisti in prima linea. Con il brano Gaza, l principale gruppo di Trap Francese PNL manda un messaggio di Pace.

PlayStop Muoviti Muoviti di mercoledì 13/12/2023 (58 - 440) Dove c’è il problema di quanto possa rimbalzare un gatto morto. E della cosa se ne è occupata il/la Presidente del Consiglio.Poi ci tocca sentire Roberto Red Sox, tassista progressista di Bologna, purtroppo sospeso dalla sua cooperativa dopo che ha iniziato la battaglia per una maggiore chiarezza negli incassi dei tassisti. Con Corrado Mandreoli, vice Presidente di ResQ, parliamo della serata di giovedì in Auditorium per LivePop. In chiusura con Marina Catucci le ultime follie dagli Stati Uniti questa settimana in tema natalizio.

PlayStop Soulshine di mercoledì 13/12/2023 1. “Rainy Night In Soho” – Nick Cave, Shane MacGowan 2. “Tennessee Whiskey” – Chris Stapleton 3. “Stormy Monday” – Sunstroke Serenaders 4. “Sufferin’ Mind” – Walter Wolfman Washington 5. “Leave It with You” – The Cinelli Brothers 6. “Still Alive” – Jamison Ross 7. “Praise” – Brooke Combe 8. “Are You With Me?” – Brooke Combe 9. “That’s All I Wanted From You” – Jalen Ngonda 10. “Love and Hate in a Different Time” – Gabriels 11. “Ridin' Wit Chu” – Billy Allen + The Pollies 12. “Oblivion Days” – The Joshua Hotel

PlayStop Considera l’armadillo di mercoledì 13/12/2023 Noi e altri animali È la trasmissione che da settembre del 2014 si interroga su i mille intrecci di una coabitazione sul pianeta attraverso letteratura, musica, scienza, costume, linguaggio, arte e storia. Ogni giorno con l’ospite di turno si approfondisce un argomento e si amplia il Bestiario che stiamo compilando. In onda da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 14.30. A cura di Cecilia Di Lieto.

