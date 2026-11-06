Allarmi bomba, caos nei cieli europei. Evacuate anche le redazioni di diversi media irlandesi

È stata un’altra giornata di caos nei cieli europei. Una serie di allarmi bomba che ha coinvolto 8 Paesi ha provocato la cancellazione di almeno 18 voli aerei. E’ stata coinvolta anche l’Italia, un volo Ryanair da Roma è stato costretto ad atterrare a Lisbona, un aereo WizzAir partito da Praga e diretto a Roma è stato deviato su Venezia. In tutto quasi una decina i voli da e per Praga coinvolti, 5 falsi allarme bomba a Madrid. Allarmi anche all’aeroporto di Copenaghen.

Non soltanto i voli arerei. Oggi sono arrivate minacce di attentati ad oltre una decina di giornali e Tv irlandesi, molte redazioni sono state evacuate. La prossima settimana a Dublino si terrà un vertice Europeo.

Oggi è arrivata anche una nuova rivendicazione, inviata a diversi media europei “Questo è solo l’inizio. Molto presto faremo saltare in aria i vostri aerei, navi da crociera, stazioni della metropolitana e treni”. Sempre oggi “Lo stato Maschile”, il gruppo estremista la cui firma era comparsa sulle rivendicazioni di ieri, ha negato ogni coinvolgimento. Diverse procure europee, tra cui quelle di Roma e Milano, hanno aperto inchieste su allarmi e minacce. La settimana prossima gli esperti della sicurezza dei 27 si incontreranno a Bruxelles per discutere le misure necessarie, ha comunicato in serata la Commissione europea.

Guido Olimpio, giornalista esperto di intelligence, ai nostri microfoni.