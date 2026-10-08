Alla poetessa Anne Carson il Nobel per la Letteratura 2026

La poetessa e saggista canadese Anne Carson ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2026.

L’Accademia di Svezia ha citato nella motivazione del riconoscimento: “La sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea”.

Nata nel 1950 a Toronto, Carson è nota per la sua opera che si muove liberamente fra poesia, prosa e traduzione, con significative influenze della letteratura e mitologia greca.

Il suo primo libro, “Eros the Bittersweet”, esce nel 1986, mescolando critica letteraria e analisi del concetto di desiderio nell’antichità classica.

Uno dei suoi titoli più famosi è “Autobiografia del Rosso”, del 1998, pubblicato anche in Italia, un romanzo ispirato ai frammenti poetici di Stesicoro, in cui l’autrice rivisita il mito di Gerione, come se fosse un teenager contemporaneo in crisi sentimentale.

Nel 2001, è la prima donna a vincere il TS Eliot Prize per la sua raccolta di saggi “La bellezza del marito”, a sua volta pubblicata in Italia.

La sua opera è stata lodata da altri autori e autrici, fra cui Susan Sontag, che ha detto di lei: “Carson è una delle poche autrici di lingua inglese di cui leggerei tutto, anche se fosse pubblicato su un settimanale”.

Carson, la diciannovesima donna a vincere il Nobel, riceverà la medaglia e il diploma nella cerimonia ufficiale di assegnazione a Stoccolma in dicembre. Tra le altre sue opere tradotte in Italia, si ricordano: “Economia dell’imperduto”, “Eros il dolceamaro”, “La Decreazione”, “Vetro”, “Ironia e Dio”.