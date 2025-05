All you need is pop 2025: come arrivare e informazioni sulla festa

PlayStop Doppio Click di giovedì 22/05/2025 Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ogni settimana, dal lunedì al giovedì, approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. Ogni settimana approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop L'intervista a Niccolò Fabi "Libertà negli Occhi" di Niccolò Fabi è un disco particolare, che ha trovato il suo compimento in una baita circondata dalla neve nell'inverno della Val di Sole. Un disco fatto di tempo, di confronto, di consapevolezza e mestiere. Un disco che oggi Niccolò Fabi ha presentato in onda a Jack, parlando di questo e di molto altro con Matteo Villaci.

PlayStop Anna Della Rosa in scena al Piccolo Teatro Grassi con “Erodias + Mater Strangoscias” Sandro Lombardi, indimenticato interprete – tra il 1996 e il 1998 – dei Tre lai (Cleopatràs, Erodiàs, Mater strangosciàs) di Giovanni Testori, dopo aver visto Anna Della Rosa nell’allestimento del primo, diretto da Valter Malosti, decide di consegnarle la sua interpretazione del secondo e del terzo dei Lai, “Erodias + Mater Strangoscias”, in scena al Piccolo Teatro Grassi fino al 25 maggio. Riascolta l'intervista di Ira Rubini a Anna Della Rosa nella puntata di Cult del 22 maggio.

PlayStop "SIGNOR GOVERNO, IO NON STO MEGLIO”. L’ITALIA ISTAT DEL 2024. I proclami del governo sui “record” economici italiani si infrangono contro i dati di fatti e della statistica. Il Rapporto Istat sull’Italia 2024 smentisce ancora una volta la propaganda. I dati economici, quelli salariali, quelli sui servizi: tutti in calo. Quelli sulla povertà, sull’impoverimento, sulla fuga all’estero: tutti in crescita. Lettera collettiva al governo: “Signor governo, io non sto meglio, perché…”. Ospiti: Sabrina Prati, Istat; Andrea Morniroli, Forum diseguaglianze e diversità; Francesca Coin, sociologa. Condotta da Massimo Bacchetta, a cura di Massimo Alberti

PlayStop Pubblica di giovedì 22/05/2025 La commissione antimafia, nel paese dove la presenza delle cosche è sempre più forte, è di fatto paralizzata, da mesi non può indagare, non riesce a fare domande sulle questioni più importanti. C’è una sorta di filtro che sta impedendo tutto ciò. La maggioranza di destra, che controlla la commissione, ha deciso di prendere di mira due ex giudici – suoi componenti, entrambi eletti nelle liste dei Cinque Stelle: si tratta di Roberto Scarpinato, ex procuratore generale a Palermo, e di Federico Cafiero de Raho, ex procuratore nazionale antimafia. Per loro è in arrivo una norma ad hoc che dovrebbe limitare la loro agibilità in commissione sotto i vincoli di un conflitto di interessi. Ma per la destra sarà difficile fermare i due ex magistrati, soprattutto quando in gioco non ci saranno cavilli giuridici, ma verità storiche e politiche. Scarpinato è testimone diretto della stagione delle stragi ‘92-93. Una stagione ancora aperta per l’ex procuratore generale di Palermo, che ancora oggi – tenendo a mente la storia di Falcone e Borsellino – dice: “le stragi sono ancora tra noi, hanno ancora una grande attualità politica”. Pubblica ha ospitato oggi la giornalista e saggista Stefania Limiti.