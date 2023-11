Addio all’editore di Controradio Roberto Nistri

PlayStop News della notte di mercoledì 22/11/2023 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Legge per l'educazione sessuale e affettiva: intervista a Elly Schlein Intervista a Elly Schlein, a cura di Anna Bredice nella puntata del 22 novembre 2023 di Quel che resta del giorno. La segretaria del Pd ha proposto a Giorgia Meloni un accordo per fare insieme una legge per l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Fino a oggi la destra ha detto no. Oggi in Senato è stato approvato un ordine del giorno per impegnare il Parlamento a legiferare. È un atto politico di indirizzo che ora deve essere riempito di contenuti.

PlayStop Considera l’armadillo di mercoledì 22/11/2023 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali in onda alle 14.00 che oggi ha ospitato Rossana Rinaldi, presidente e Claudia Poletti, volontaria di @AVS OSLJ - Volontari di Protezione Civile avsoslj.org per parlare ci cani da ricerca e soccorso, ma anche di Lupo e ministro Lollobrigida, di @enpa, di @Oipa, di @internazionale, di echidna e scopriamo che Rossana voleva essere cane e Claudia aquila

PlayStop Maniaci sulla tazza nel Paese della meritocrazia, i nostri Alessandro e Disma vogliono impegnarsi per aumentare i loro soldini realizzando esclusivi gadget da vendere poi ai miglior offerenti, ispirati anche dal crescente successo del mondo del fumetto e Funko Pop, in modo tale da investire i loro ricavi per la loro attesissima foto da re

PlayStop Cult di mercoledì 22/11/2023 Oggi a Cult: Umberto Angelini sul festival FOG 2023 a Triennale Perfoming Arts; al PAC di Milano la mostra "Argentina. Quello che la notte racconta al giorno"; "Cento domeniche" è l'ultimo film di Antonio Albanese; Giulio Cavalli parla del suo libro "I mangiafemmine" (ed. Fandango)...