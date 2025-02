Addio alla cantante statunitense Roberta Flack

E’ morta Roberta Flack, la cantante e pianista statunitense aveva 88 anni.

Flack divenne famosa all’improvviso dopo che Clint Eastwood usò The First Time I Ever Saw Your Face come parte della colonna sonora del film Brivido nella notte.

Nel 1973 arriva Killing Me Softly e la Flack divenne una leggenda della musica americana.

Se Killing Me Softly è una pietra miliare immortale della storia dell’R&B, lo si deve soprattutto alla voce di Roberta Flack. Il brano infatti era già uscito un anno prima nella versione firmata da Lori Lieberman, ma fu la Flack a renderlo celeberrimo, portandolo alla vittoria del Grammy del 1974. Peraltro, la vittoria di quel Grammy renderà Roberta Flack la prima artista in assoluto a vincere per due volte di fila il premio per il miglior disco dell’anno. Dopo aver iniziato a fare musica fin da piccola in Virginia, dove è cresciuta, Roberta Flack deve abbandonarla all’improvviso alla morte del padre per dedicarsi alla carriera di insegnante, portando avanti la sua passione la sera nei locali notturni della zona di Washington dove lavora. È proprio in uno di questi locali che viene scoperta. Dopo aver inciso First Take, il suo primo disco ufficiale, la sua carriera prende finalmente la piega che merita. Nel 2022 le viene diagnosticata la SLA, che da quel momento le impedirà di cantare e alla quale si è arresa questa mattina lasciandoci a 88 anni.