Addio a una leggenda del jazz: Sonny Rollins, sassofonista e compositore

Si era ritirato nel 2014 a 84 anni, quando non aveva più potuto suonare il suo sax tenore. Ma aveva continuato a rilasciare interviste sempre intelligenti e collaborato alla stesura di una sua biografia definitiva. Lontano dalle scene era un venerato nume tutelare del jazz. Se n’è andato proprio alla vigilia dei 100 anni dalla nascita di Miles Davis che si celebrano oggi.

Emerso, giovanissimo, a fine anni ’40, Rollins aveva avuto in Miles un carismatico mentore. Poi, però, era sprofondato nella tossicodipendenza, ne era uscito abbracciando, da allora, una saggia condotta e visione della vita. Nel ’56 incise Saxophone Colossus, titolo certo non usurpato.

Rollins è stato uno dei monumenti del jazz, uno dei più grandi saxofonisti, uno dei massimi improvvisatori che si è distinto con un approccio all’improvvisazione di tipo tematico e di invenzione melodica di straordinaria verve affabulatoria in assoli a volte omerici. Della storia del jazz Rollins è stato anche uno dei protagonisti più popolari e più amati dal pubblico anche in Italia.

Musicista e uomo di grande consapevolezza, Rollins nel ’58 pubblicò Freedom Suite, album di protesta contro la condizione degli afro-americani negli USA, una pietra miliare dell’impegno politico in musica. Fra il ’59 e il ’61 Rollins si esercitò sul Williamsburg Bridge, a New York. Il sassofonista che suonava in solitudine sul ponte si è fissato nell’immaginario romantico del jazz. Con lui perdiamo l’ultimo grande testimone di tutta un’epoca del jazz. Nel ’58 partecipò ad Harlem ad una foto collettiva con decine di jazzisti. Di quel famoso scatto era l’unico sopravvissuto.