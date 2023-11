Addio a Ernesto Ferrero, scrittore e critico letterario per anni alla guida del Salone del Libro di Torino

PlayStop PoPolaroid di mercoledì 01/11/2023 Ho amato tanto la Polaroid. Vedere stampare sotto i miei occhi la foto è sempre stata una sorpresa divertente ed emozionante. Ho amato anche la bellezza dello spazio bianco intorno all’immagine, che mi permetteva di scrivere la data e dare un titolo alla foto; spesso era ispirato da una canzone. Se ci pensate bene le canzoni, come le fotografie, sono la nostra memoria nel tempo, sono il clic che fa catturare ricordi meravigliosi. A PoPolaroid accompagno la musica con istantanee sonore; sono scatti personali, sociali e soprattutto sentimentali. Con PoPolaroid ascolta e vedrai. Basil Baz

PlayStop Avenida Brasil di martedì 31/10/2023 La trasmissione di musica brasiliana di Radio Popolare in onda dal 1995! Da nord a sud, da est ad ovest e anche quella prodotta in giro per il mondo: il Brasile musicale di ieri, di oggi e qualche volta di domani... Ogni martedì dalle 23.00 alle 24.00, a cura di Monica Paes Potrete anche, come sempre, scaricare i podcast e sentirla quando e quante volte volete... https://www.facebook.com/groups/avenidabrasil.radio/ https://www.facebook.com/avenidabrasil.radio/

PlayStop News della notte di martedì 31/10/2023 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop L'altro martedì di martedì 31/10/2023 Dal 19 settembre dalle ore 22.00 alle 22.30 alla sua quarantatreesima edizione L’Altro Martedì, la trasmissione LGBT+ di Radio Popolare torna in onda con le voci dei protagonisti della movimento omotransgender. Conduzione e regia di Eleonora Dall’Ovo Musiche scelte da Lucy Van Pelt Si partirà con la rassegna stampa nostrana ed estera, per poi intervistare i\le protagonisti\e del movimento lgbt+ e concludere con gli eventi culturali che ruotano intorno alla realtà arcobaleno da non perdere.

PlayStop Doppio Click di martedì 31/10/2023 Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ogni settimana approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop Quel che resta del giorno di martedì 31/10/2023 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici.

PlayStop Esteri di martedì 31/10/2023 - Nuova strage di civili nella striscia di gaza. Un missile israeliano ha ucciso almeno 50 abitanti del campo profughi Jabalia. ( Chicco Elia) - Il ruolo dei giornalisti di Gaza nel documentare i crimini di guerra. ( Laura Silvia Battaglia) - Stati Uniti. Vittoria Storica del sindacato dell’auto. 45 giorni di sciopero hanno costretto i maggior produttori a accettare importanti aumenti salariali. -Spagna. Cosa racconta Il giorno del giuramento della principessa Leonor. -Sudan. ad oltre 6 mesi dall’inizio della guerra civile restano molto basse le speranze di trovare una soluzione diplomatica al conflitto. ( Sara Milanese) -Rubrica Sportiva. Ritorno sul Caso di Caster Semenya ( Luca Parena)

PlayStop Muoviti Muoviti di martedì 31/10/2023 Quando le prime luci della sera… no, non è l’incipit di un romanzo. E’ l’orario in cui va in onda “Muoviti, muoviti” la trasmissione che vi accompagna nel rientro a casa dopo una giornata di lavoro, di studio o di semplice e puro fancazzismo (voluto o subito). Il racconto dei fatti principali della giornata, le piccole notizie che assurgono a tema di interesse generale, gli argomenti più dibattuti sui social, l’andamento del primo anno scolastico in presenza post-Covid, le elezioni (amministrative e del Presidente della Repubblica ma anche quelle dei consiglieri di condominio nel caso…), il presente e il futuro dell’atletica leggera dopo i successi di Tokyo. Tutto questo e molto altro lo trovate in “Muoviti muoviti” dalle 17.30 alle 19 dal lunedì al venerdì su Radio Popolare con Davide Facchini, Luca Gattuso e Marta Zambon.

PlayStop Playground di martedì 31/10/2023 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per un'ora al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

PlayStop Express di martedì 31/10/2023 Da Milano a Bruxelles, da Liverpool a Detroit, da Rio de Janeiro a Barcellona. Nuove uscite, concerti, vecchi classici e dischi da salvare. Ogni settimana, un giro del mondo della musica a bordo di Express.

PlayStop Jack di martedì 31/10/2023 Per raccontare tutto quello che di interessante accade oggi nella musica e in ciò che la circonda. Anticipazioni e playlist sui canali social di Matteo Villaci.

PlayStop Considera l’armadillo di martedì 31/10/2023 Riascolta la puntata di oggi di Considera l'armadillo - Noi e altri animali che ha ospitato Massimo Vacchetta del Centro Recupero Ricci la Ninna di Novello per parlarci dello scontro non solo verbale coi cacciatori di cinghiali, di minacce e preoccupazioni, ma anche del World Vegan Day, del lupo investito nel mantovano e di Viktar Fenchuk della Lipu Bielorussa incarcerato per due anni e mezzo e ora scarcerato