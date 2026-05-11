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Accucciati come nel video di Ben Gvir, il flash mob che sbugiarda ogni ipocrisia

21 maggio 2026|Lorenza Ghidini
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Flash mob a Milano per la Palestina, 21 maggio 2026

Non saranno le migliaia dello scorso autunno ma la scena è a suo modo potente: a Milano alcune decine di persone si sono accucciate in mezzo a piazza Scala con la faccia per terra e le mani dietro la schiena, come quelli della Flotilla nel video del ministro israeliano Ben Gvir. Dagli altoparlanti l’audio dell’assalto di Idf alle barche, grida, suoni di spari. Proprio sotto le finestre del Sindaco Beppe Sala, che non vuole sospendere il gemellaggio con Tel Aviv. Oggi Sala ha rilanciato sui social un post del sindaco della capitale israeliana, indignato dal video del loro ministro. A essere maliziosi sembrerebbe una cosa fatta apposta per stoppare sul nascere nuove polemiche, dato che sul suo account X questo sindaco Ron Huldai non ha dedicato una riga alla Palestina negli ultimi mesi. In ogni modo la Flotilla un obiettivo lo ha raggiunto: mostrare al mondo i metodi del governo israeliano, sbatterli in faccia a chi si indigna solo quando le vittime sono occidentali, a chi chiede sanzioni fuori tempo massimo, a chi da domani tornerà al suo complice silenzio.

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