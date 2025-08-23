Venice4Palestine: l’appello degli artisti alla Biennale di Venezia

PlayStop Snippet di sabato 23/08/2025 ep 382 - ciao Leo! Una selezione decisamente personale, per evocare i miei ricordi del Leo! Dai Chinese Man ai Modeselektor, dai Burraka Som Systema a Congo Natty, da dj Gruff ai 99 posse...un posto che mi ha fatto scoprire tantissima musica, oltre a darmi l’opportunità di metterla in svariate occasioni! Ringrazio tutti gli organizzatori che mi hanno coinvolto! Ciao Leo, a presto! a cura di Federica Zamboni aka Missin Red #hip hop #ragga #jungle #reggae

PlayStop News della notte di sabato 23/08/2025 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Blue Lines di sabato 23/08/2025 Conduzione musicale a cura di Chawki Senouci

PlayStop Mash-Up di sabato 23/08/2025 Musica che si piglia perché non si somiglia. Ogni settimana un dj set tematico di musica e parole scelte da Piergiorgio Pardo in collaborazione con le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare. Mail: mischionepopolare@gmail.com

PlayStop Femminicidio nel salernitano, si cerca il compagno della vittima I carabinieri stanno cercando da questa mattina l’uomo di 36 anni di cui si sono perse le tracce, dopo il ritrovamento del corpo senza vita della sua compagna nel salernitano, a Montecorvino Rovella. Tina Sgarbini, 47 anni, è stata strangolata e uccisa nella sua abitazione. Lascia tre figli avuti da una precedente relazione. Sono stati i parenti del compagno della donna a rivolgersi ai carabinieri dopo che non erano riusciti a mettersi in contatto con la coppia. Al momento sono in corso le indagini, coordinate della Procura di Salerno, per ricostruire la dinamica dei fatti. Si segue la pista del femminicidio: Christian Persico, il presunto femminicida, avrebbe lasciato una lettera alla madre: "Ho fatto una cavolata". Sentiamo il commento della giornalista Assunta Sarlo.

PlayStop Pop Music di sabato 23/08/2025 Una trasmissione di musica, senza confini e senza barriere. Canzoni da scoprire e da riconoscere, canzoni da canticchiare e da cui farsi cullare. Senza conduttori, senza didascalie: solo e soltanto musica.

PlayStop Soulshine di sabato 23/08/2025 Soulshine è un mix eclettico di ultime uscite e classici immortali fra soul, world music, jazz, funk, hip hop, afro beat, latin, r&b, ma anche, perchè no?, un po’ di sano rock’n’roll. L’obiettivo di Soulshine è ispirarvi ad ascoltare nuova musica, di qualsiasi decennio: scrivetemi i vostri suggerimenti e le vostre scoperte all’indirizzo e-mail cecilia.paesante@gmail.com oppure su Instagram (cecilia_paesante) o Facebook (Cecilia Paesante).

PlayStop Suoni d'estate di sabato 23/08/2025 Suoni d'estate è la trasmissione che ogni sabato vi porta nei principali festival italiani ed europei: le anteprime, le voci e gli inviati per raccontare al meglio la musica dal vivo di questa estate 2024.

PlayStop Rock in Opposition di sabato 23/08/2025 Rock in Opposition è un programma di Contatto Radio - Popolare Network condotto da Alessandro Volpi e curato da Federico Bogazzi. Racconta i tanti legami che uniscono la musica alla storia politica italiana ed internazionale, partendo dall’idea che proprio il linguaggio musicale è stato centrale nel definire molte delle vicende della discussione, e ancor più della narrazione pubblica degli ultimi cinquant’anni. Quest’estate lo potete ascoltare anche su Radio Popolare in una selezione di dieci puntate. Tutti gli altri episodi li trovate a questa pagina https://www.contattoradio.it/programmi/rock-in-opposition/

PlayStop Speciale Lezioni di umanità - 23/08/2025 Lezioni di umanità. Interviste al Sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli e all’ex Sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini. A cura di Chawki Senouci

PlayStop I girasoli di sabato 23/08/2025 “I Girasoli” è la trasmissione di Radio Popolare dedicata all'arte e alla fotografia, condotta da Tiziana Ricci. Ogni sabato alle 13.15, il programma esplora eventi culturali, offre interviste ai protagonisti dell'arte, e fornisce approfondimenti sui critici e sui giovani talenti. L’obiettivo è rendere accessibile il significato delle opere e valutare la qualità culturale degli eventi, contrastando il proliferare di iniziative di scarso valore e valutando le polemiche sulla politica culturale.