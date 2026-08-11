Meloni sempre più a destra e contro l’immigrazione, sui migranti si intende con la premier danese

Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen hanno pubblicato ieri un messaggio congiunto sui social che contiene concetti e parole di estrema destra, che fanno pensare al termine remigrazione. Nella lettera si parla della necessità che le persone migranti “rispettino i nostri valori”, primo fra tutti “il parimonio culturale cristiano che – secondo le due leader – dobbiamo proteggere”. Chi viene qui in Europa, si legge nella lettera, “non deve imporre modelli di vita che non condividiamo”. E ancora, si fa un collegamento diretto tra immigrazione e criminalità. Meloni si trova nel pieno di una crisi diplomatica con la Spagna, ma anche i rapporti con Berlino sono a rischio. Il cancelliere tedesco Merz ha fatto sapere che i migranti detti secondari, cioè arrivati in Germania dopo un primo approdo in Italia, saranno rimandati nella penisola. Il governo italiano sta cercando di frenare: per il Viminale, prima “dovrà necessariamente operarsi una compensazione che prenda in considerazione i migranti sbarcati sul nostro territorio ad opera di imbarcazioni di Ong che battono bandiera di paesi europei”. E non solo: il governo sottolinea che la maggior parte di quelle Ong sono proprio tedesche.

Giacomo Zorzi fa parte della ong Sea Watch

La premier italiana ha usato toni ideologici che vanno oltre le iniziative per facilitare le espulsioni e i rimpatri verso Paesi terzi. Ancora una volta il governo italiano cavalca la questione dell’immigrazione, diventata una bandiera delle destre europee. Mario Giro, già viceministro degli Esteri ed esponente della comunità di Sant’Egidio