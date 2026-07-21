L’accordo tra USA e Arabia Saudita apre la corsa al riarmo nucleare in Medioriente

L’accordo per lo sviluppo del nucleare civile firmato tra Stati Uniti e Arabia Saudita prevede delle clausole che permetterebbero a Riad di arricchire l’uranio e quindi, potenzialmente, di avviare un programma per la costruzione della bomba atomica. Per questo c’è molta perplessità tra i membri del Congresso americano – che dovranno approvarlo – e una certa preoccupazione tra i Paesi della Regione.

Secondo Gianpaolo Scarante, ex Ambasciatore italiano in Turchia e Grecia e Rappresentante Speciale per la ricostruzione nei Balcani, l’accordo apre la corsa al riarmo nucleare in Medioriente:

Tutto questo è stato accelerato dal fatto che le due guerre, i due interventi americani contro l’Iran hanno rivelato la debolezza statunitense nella Regione e quindi i suoi alleati, come l’Arabia Saudita, cominciano a pensare che bisogna fare da sé. Non è un caso che solo l’Arabia Saudita firmi questo accordo e cacci i cinesi, li sostituisca con gli americani nel settore nucleare, ma ci sono altri Paesi importanti, come l’Egitto, la Turchia, la stessa Giordania, che hanno programmi analoghi. Sono tutti programmi che vengono proclamati ad uso civile, ma sappiamo tutti che possono passare facilmente all’uso militare.

L’annuncio dell’accordo è arrivato nel mezzo della guerra a bassa intensità tra USA e Iran. Donald Trump vuole fare così pressioni su Teheran, convincerla a più miti consigli sullo Stretto di Hormuz?

Gli Stati Uniti sono un po’ in affanno nella guerra con l’Iran quindi, diciamo, da un certo punto di vista non sono rassicuranti per i Paesi della Regione. Sembra quasi dire: guardate che noi non ce la facciamo, abbiamo bisogno che voi vi arrangiate. E certamente la dinamica della guerra con l’Iran ha completa mente ridisegnato il sistema di sicurezza nel Medio Oriente. E una delle principali conseguenze è questa specie di corsa al riarmo, all’arma nucleare che ormai viene sdoganata. Evidentemente l’Arabia Saudita e gli altri Paesi danno per scontato che l’Iran prima o poi avrà l’arma nucleare. E cioè l’arma nucleare oggi rappresenta l’unica deterrenza possibile a livello globale.