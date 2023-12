Il saluto di Alessandro Gilioli al termine del suo triennio da direttore

Care ascoltatrici, cari ascoltatori, termina qui mio triennio alla guida di Radio Popolare. Queste sono solo poche parole per ringraziarvi tutte e tutti, soprattutto chi con la tessera, con l’abbonamento o in altro modo, ha permesso a questa radio e permette a questa radio di esistere, di provare a raccontare, a interpretare insieme la realtà. Per me è stato un piacere e un onore fare parte di questo collettivo. E collettivo, sarà sempre il lavoro di Radio Popolare, testata unica per libertà, indipendenza, presidio di democrazia e di diritti, corpo intermedio prezioso nel nostro tessuto sociale. È importante per tutte, per tutti che Radio Popolare continui a esistere, a rafforzarsi, a presentarsi solida all’appuntamento con il suo cinquantesimo compleanno nel 2026. Per questo vi chiedo ancora, nell’interesse di chi vuole una società più giusta e civile, di contribuire alla vita di questa piccola, grande realtà. Tra l’altro in questi giorni è in corso la campagna di tesseramento e quindi chi vuole può tesserarsi. Ci sentiremo, ci vedremo ancora su queste frequenze, alla nostra festa o in altre occasioni pubbliche in cui Radio Popolare ci sarà. Intanto grazie, grazie a chi mi ha chiamato a questa radio tre anni fa. Grazie ai lavoratori e alle lavoratrici di RP, di nuovo a tutti e tutte voi che ci ascoltate e ci sostenete. Un abbraccio, a presto e naturalmente l’augurio di un 2024 se non fantastico almeno decente, che in questi tempi difficili è meglio che niente. Ciao.

Alessandro Gilioli

Il Consiglio di amministrazione ringrazia Alessandro Gilioli per il contributo dato al progetto di Radio Popolare nei suoi tre anni di direzione. Ci fa piacere che nel suo saluto ringrazi tutti i sostenitori della radio che rendono come diciamo noi “bella e possibile” Radio Popolare e anche il collettivo di tutte le persone che si impegnano quotidianamente per fare una radio insieme e più bella. Gli facciamo i nostri più sinceri auguri per il futuro e confermiamo che lo aspettiamo sulle nostre frequenze e alle nostre iniziative. Il Consiglio di amministrazione, in attesa delle indicazioni della cooperativa Radio Popolare, ritiene utile confermare le strutture direttive messe a punto da Alessandro Gilioli nel corso del suo triennio di direzione. Strutture composte da Lorenza Ghidini, Michele Migone, Chawki Senouci per la redazione giornalistica. Disma Pestalozza, Ira Rubini e Niccolò Vecchia per la redazione programmi, Alessandro Diegoli per lo sviluppo dei progetti digitali. Tutte queste persone, coordinate dall’amministratrice delegata Catia Giarlanzani. Infine, care ascoltatrici e cari ascoltatori, i nostri più cari auguri di buon anno in preparazione dei festeggiamenti per il cinquantennale di Radio Popolare.

Amilcare Vaggi, presidente del Cda