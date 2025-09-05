“Giù le mani dalla città!”: il corteo contro lo sgombero del Leoncavallo in diretta su Radio Popolare

Sabato 6 settembre Milano scenderà in piazza in difesa degli spazi pubblici e sociali autogestiti, contro la gentrificazione, per il diritto all’abitare, contro la speculazione edilizia, il saccheggio delle olimpiadi Milano Cortina e i padroni delle città!

“Lo sgombero del Leoncavallo è una evidente conseguenza delle trasformazioni avvenute a Milano a partire dal piano urbanistico. Modello che si vorrebbe estendere altrove. Ma è anche vendetta del potere contro chi prova a resistere. La mano del governo è calata sul vecchio Leo, nel 50esimo anno della sua storia, per avviare la campagna elettorale della destra, a trazione Fratelli d’Italia, verso le prossime elezioni comunali. È una legalità fatta di odio verso chi è stranier@ e/o espuls@, pover@ una legalità che porta all’isolamento sociale chi vive disabilità e fragilità psicologiche. Che giustifica la violenza fino alla tortura e al genocidio“, si legge nel manifesto del Corteo Nazionale che partirà alle 14 di sabato da Porta Venezia.

Dalle 14 Radio Popolare seguirà in onda e sui social il corteo con inviati, collegamenti e aggiornamenti in diretta fino a sera: l’arrivo in Piazza Fontana e gli sviluppi in serata.