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Elly Schlein colpita dal fuoco amico del campo largo

18 settembre 2026|Luigi Ambrosio
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Elly Schlein ANSA

L’ultimo a esprimersi in ordine di tempo è stato Fratoianni. Il leader di Sinistra Italiana oggi ha stroncato l’iniziativa di Elly Schlein, la quale ha scritto una lettera a Giorgia Meloni proponendo alla presidente del Consiglio di collaborare per trovare misure urgenti contro il caro energia: “Con questo governo c’è poco da collaborare” ha detto Fratoianni.
Prima del suo, erano arrivati i no di Bonelli e di Conte.
E così Meloni ha avuto gioco facile a deridere le opposizioni che non riescono proprio a mettersi d’accordo: “Approfondirò la lettera senza i pregiudizi che hanno loro”. Un gol a porta vuota.
Ci sono due piani di lettura di questa vicenda. La prima è la classica lettura “di Palazzo”. Prevale la tattica, in questo caso. Schlein che punta a prendersi la leadership dell’opposizione e gli altri, Conte in particolare, che cercano di impedirglielo. I partiti del “campo largo” devono decidere chi sarà la candidata o il candidato premier, faranno probabilmente le primarie, e Conte e Schlein sono in forte competizione. Il presidente dei 5 Stelle sta alzando la posta, soprattutto sull’Ucraina e lo si vedrà anche nel fine settimana a Milano all’assemblea dei 5 Stelle. Da questa angolatura, che gli altri seguissero Schlein era impossibile. E’ il cinismo della politica: la segretaria del Pd deve lottare contro la maggioranza e contro gli alleati. Questione di posizionamenti.
Esiste però un secondo piano di lettura, ed è il piano di realtà. Il prezzo dei carburanti è fuori controllo; l’aumento del costo dell’energia avrà ripercussioni sull’inflazione e sulle bollette, mettendo in difficoltà aziende e persone che sempre più spesso non ce la fanno coi pagamenti. Servono misure urgenti ed efficaci. Il Governo è in stallo. Ci sono 14 miliardi di fondi a disposizione. Bisogna agire in modo efficace. Ci si sarebbe aspettati che la proposta del Nazareno avviasse un confronto, senza dubbio serrato, perché no aspro, ma costruttivo.
Ha prevalso il piano politicista. Un’occasione mancata.

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