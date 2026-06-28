Aperto il primo pezzo di ciclabile della Ghisolfa. Spente le polemiche, almeno per ora

Poche centinaia di metri di asfalto rosso delimitate da un cordolo. A percorrerle sono persone in bicicletta, in monopattino o in bicicletta elettrica.

Ci sono voluti anni, ma da oggi un primo pezzo del ponte della Ghisolfa, al confine tra i Municipi 8 e 9 di Milano, può essere attraversato su un percorso ciclabile separato dalla carreggiata.

Di tanto in tanto qualche ciclista che passa accanto al traffico di auto ancora lo si incrocia. Sarà la forza dell’abitudine, anche quando comporta dei rischi in più.

Per arrivare a questo passo iniziale ci sono voluti otto anni di flash mob e proteste di comitati e attivisti. Nelle ultime settimane, invece, le polemiche sono state soprattutto quelle di chi, con la presenza dei cantieri, ha impiegato molto più tempo del solito a percorrere quel tratto di strada in auto.

I primi beneficiari della nuova, parziale, pista ciclabile sono soprattutto persone che in questa parte di città ci passano in bicicletta quasi tutti i giorni.

Attorno a questo progetto si sono aggrovigliati molti dei nodi che spesso finiscono per scoraggiare la partecipazione dal basso alle iniziative di interesse pubblico. Un bando pensato dallo stesso Comune di Milano per coinvolgere i cittadini ha impiegato molto tempo prima di cominciare a diventare realtà. “Mancano i soldi, ci sono questioni tecniche da risolvere – è stato detto a lungo. Ora i lavori dovrebbero finire all’inizio del 2027. Ma c’è chi dice che ci crederà solo quando la pista ciclabile sarà conclusa per davvero.