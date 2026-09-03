03/09/2026
Popsera di giovedì 03/09/2026
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Popsera
Popsera di giovedì 03/09/2026
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La redazione
popsera@radiopopolare.it
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Popsera è lo spazio che dedicheremo all'informazione nella prima serata. Si comincia alle 18.30 con le notizie nazionali e internazionali, per poi dare la linea alle 19.30 al giornale radio. Popsera riprende con il Microfono aperto, per concludersi alle 20.30. Ogni settimana in onda un giornalista della nostra redazione.
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