L'Orizzonte di mercoledì 09/09 18:34

A CURA DI: Luigi Ambrosio e Mattia Guastafierro diretta@popolarenetwork.it CONDIVIDI

Nella puntata dell’Orizzonte del 9 settembre 2026, condotta da Mattia Guastafierro: il rapporto sulla sfiducia dei cittadini europei con Angela Ziccardi, analista dell’Ecfr che ha condotto l’indagine. Il post voto in Germania dopo la vittoria dell’Afd in Sassonia con Walter Rauhe. Il raduno di Casapound a Verona con Andrea Castagna dell’Anpi veronese. Le critiche al ddl sull’antisemitismo con Alessandra Costante, segretaria dell’Fnsi. Il nuovo allarme sullo sviluppo incontrollato dell’AI con Marco Schiaffino. La situazione degli inquilini di via Lulli e via Porpora a Milano con Chiara Manetti e Gianfranco Candida del Mutuo Soccorso Milano.