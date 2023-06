Poveri ma Belli presenta... Fazenda Invaders: il videogioco liberamente ispirato alla celeberrima radionovela "Piantagioni", scritta da Disma "Dismacchione" Pestalozza e Alessandro "Alone" Diegoli e ingegnerizzato dall'artista franco-canadese Giacomo "Jean Jaques" Casartelli.

Fazenda Invaders è una rivisitazione di Asteroids ed è stato rilasciato in occasione della Festa All You Need is Pop 2023.