Venerdì 17 ottobre nenell’Auditorium Demetrio Stratos: Radiografia Nera Live

Alle 20.30 nell’Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, in via Ollearo 5, un appuntamento per celebrare i 10 anni di Radiografia Nera alla riscoperta delle storie e dei protagonisti che più ci hanno affascinato, compresi i retroscena di una trasmissione che talvolta ha rivelato persino ai suoi autori i segreti di una Milano che non c’è più.
Con Matteo Liuzzi, Tommaso Bertelli e Francesco Tragni.
Voi ci mettete la presenza e il sostegno e noi tutto il resto: facciamo 50 e 50!
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it