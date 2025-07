Vendemmia a rischio nell’Oltrepo pavese

E’ a rischio commissariamento la cantina sociale Terre d’Oltrepo, mentre in Valtellina si registrano difficoltà per il raccolto delle mele a causa del fallimento della coop Melavì.

Mancano poche settimane alla vendemmia e la cantina sociale Terre d’Oltrepo è paralizzata da una crisi precipitata nelle scorse settimane. Da sola raccoglie la metà delle uve di quella che è una tra le maggiori superfici vitate d’Italia, conosciuta anche per le crisi ricorrenti, purtroppo.

La vendemmia ridotta nel 2024 ha provocato un contenzioso legale con un partner commerciale, e ha visto la crescita delle tensioni interne. Alcune cantine non hanno conferito alla cooperativa, e sono state espulse. Questo ha provocato ulteriori tensioni con il consiglio di amministrazione, e una crisi di reputazione.

Il CDA si è dimesso a inizio luglio, e quello insediato con il sostegno della Regione, delle associazioni, degli imprenditori agricoli e Confcooperative è durato una settimana.

L’ipotesi più probabile è che il Ministero dell’Agricoltura nomini un commissario, che potrebbe arrivare alla liquidazione, le casse della cantina Terre d’Oltrepo sono letteralmente vuote.

Nel 2017 la cooperativa aveva rilevato dal fallimento, insieme ai trentini di Cavit, la cantina La Versa, la principale privata dell’Oltrepo pavese, e nel 2020 aveva acquistato anche le quote dell’altro socio.

Nel 2021 era fallita la cantina sociale di Canneto Pavese dopo essere stata coinvolta in uno scandalo.

Altra situazione a rischio per il raccolto imminente in Lombardia è quella per il fallimento di Melavì, la cooperativa dei produttori di mele in Valtellina, nata nel 2013 dalla fusione delle precedenti tre, e che raccoglieva l’85% dei frutti.

Anche in questo caso i rapporti deteriorati tra soci sono stati un amplificatore delle storiche difficoltà finanziarie.

Adesso la Regione sta cercando di supportare alcuni soci privati per trovare una situazione ponte per gestire il raccolto, serve che il Tribunale di Sondrio autorizzi l’uso degli immobili entrati nella procedura fallimentare.