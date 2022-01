“Utoya – Uno di noi” all’Elfo Puccini il 28 febbraio

“Se qualcuno fosse interessato a capire cosa sia il bello, dovrebbe riascoltare il meraviglioso radiodramma di Sergio Ferrentino, Uno di noi, trasmesso il 23 aprile da Radio Popolare e da allora in podcast sul sito della Fonderia Mercury, che ha prodotto l’opera.” (Andrea Pedrazzini)

Il 22 luglio 2011 la Norvegia è stata martoriata da uno degli attacchi terroristici più terribili della sua storia. Settantasette le persone morte, centinaia i feriti. Terrorismo di matrice islamica, pensano tutti. Invece a uccidere è stato un uomo solo, bianco, norvegese, vicino all’estrema destra: si chiama Anders Breivik, e ha appena cambiato la storia norvegese e forse europea.

Fonderia Mercury, con l’audiodramma UNO DI NØI, racconta quei fatti.

Nato come radiodramma in 10 puntate, scritto e diretto da Sergio Ferrentino per la Rete Due della RSI, UNO DI NØI, viene proposto in prima nazionale al Teatro Elfo Puccini di Milano nella sua versione teatrale.

Il racconto ricostruisce la storia degli attentati di Anders Breivik strutturandosi attorno al nucleo del processo che lo vide, unico responsabile, al banco degli imputati.

Chi è Breivik? Un pazzo? Un estremista? L’unica cosa certa è che fosse UNO DI NOI.