Un aiuto per Marina Petrillo

Di palo in frasca di mercoledì 05/07/2023 Ascolti musicali insoliti e trasversali - Nel corso delle nostre giornate a tutti noi capita di sentire – anche involontariamente - musiche di ogni tipo, dalla leggera al rock, dal jazz alla classica, ma anche la musica etnica, le colonne sonore cinematografiche e così via, compreso il tormentone di sigle radiofoniche o televisive e di jingle pubblicitari. Insomma, nel bene o nel male, la "musica che gira intorno". Ma sentire non è ascoltare e per l'ascolto spesso ciascuno si sceglie il proprio genere musicale e a quello fa esclusivo riferimento. Questo programma vi propone invece un approccio trasversale alla musica, suggerisce di superare abitudini e pregiudizi, di accostarsi con curiosità a generi anche molto diversi fra loro come se fosse la cosa più naturale del mondo. E, infatti, lo è. Quindi, saltando appunto "di palo in frasca", si offre l'ascolto di musiche ed artisti vari, scelti prevalentemente in un lasso temporale che va dagli anni Cinquanta al primo decennio del Duemila, pur con qualche sconfinamento temporale più indietro nel passato oppure ad anni più recenti. E, soprattutto, privilegiando sempre il piacere dell'ascolto. E' una mezzanotte d'estate e non avete ancora sonno? Fidatevi e salite a bordo.

Blues e dintorni di martedì 04/07/% "Blues e dintorni" vuole essere un programma dove il termine blues sta soprattutto a significare musica dell'anima, non necessariamente espressa in dodici battute. Questo vuol dire che ci sarà anche canzone d'autore, dialettale e magari anche elettronica se il principio di fondo verrà rispettato. Insomma musica circolare purchè onesta e genuina che prevede anche ospiti in studio qualora ce ne sia la possibilità. Un'ora di chiacchiere (poche) e musica (tanta) per addentrarci lentamente nella notte.

News della notte di martedì 04/07/2023 L'ultimo approfondimento dei temi d'attualità in chiusura di giornata

Conduzione musicale di martedì 04/07/2023 delle 21:01 Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

Popsera di martedì 04/07/2023 Popsera è lo spazio che dedicheremo all'informazione nella prima serata per tutta l'estate. Si comincia alle 18.35 con le notizie nazionali e internazionali, per poi dare la linea alle 19.30 al giornale radio. Popsera riprende con il Microfono aperto, per concludersi alle 21.00. Ogni settimana in onda un giornalista della nostra redazione.

Dove non prende del 04/07/2023 "Dove non Prende" è dove tutti vorrebbero andare in vacanza. "Dove non Prende" è anche il nome dell'agenzia di viaggi estiva che si è insediata abusivamente negli studi di Radio Popolare per raccontare di formule roulette, pacchetti tutto compreso, pellegrinaggi e destinazioni paradiso. Con Cinzia Poli e Giulia Strippoli, a partire dal 3 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17.35 alle 18.30.

Di tutto un boh di martedì 04/07/2023 l'Italia è una repubblica fondata sul sentito dire. Tra cliché e cose spiegate male, è un attimo perdersi un pezzo di notizia. Per quello Di tutto un boh mette a disposizione approfondimenti con i migliori esperti della galassia per capire il mondo. Un po' meglio, almeno. In co-conduzione, a turno: Astrid Serughetti, Margherita Fruzza, Erica Casati, Gaia Grassi, Clarice Trombella, Zeina Ayache

Conduzione musicale di martedì 04/07/2023 delle 15:36 Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

Hearts & Bones di martedì 04/07/2023 Storie e canzoni dalla carriera solista di Paul Simon

Poveri ma in ferie di martedì 04/07/2023 quando rilanciamo il crowdfunding per Marina Petrillo, inforchiamo la bici per la pedalata performativa di Take A Way, leggiamo l'ennesima lettera di un paninaretto e infine discutiamo con gli ascoltatori della bicicletta come mezzo di risparmio. Con Chiara Romano e Al1

Un gusto superiore di martedì 04/07/2023 Ep. 2 Signore io sono Faber Gli album "progressivi" di Fabrizio De André. Tutti morimmo a stento, Non al denaro, non all'amore, né al cielo, Storia di un impiegato. I New Trolls di Senza orario, senza bandiera. La Ballata per un Ferroviere di Riccardo Mannerini. Morgan lettore di Faber. De André e la library music: Giorgio Carnini e Silvano Chimenti.