Siamo di fronte alla più intensa accelerata diplomatica dall’inizio della guerra in Ucraina. E dietro questa accelerata c’è Donald Trump.
Come già nei giorni scorsi anche oggi Mosca ha tenuto un profilo piuttosto basso, ma lanciando messaggi espliciti. “Al momento è prematuro dire che siamo vicini a un accordo”, ha detto il portavoce di Putin Peskov. “Alcuni sviluppi sono positivi, ma molti punti del nuovo piano vanno discussi”, ha commentato uno dei consiglieri del Cremlino, Ushakov. L’accelerata di questi giorni è reale. Così come l’intenzione di Trump di fermare la guerra. Tutto vero. Il punto è che nessuno sa cosa deciderà alla fine Putin. Al momento le cose per i russi stanno andando bene. Seppur molto lentamente le truppe sul campo stanno conquistando altro territorio, mentre i bombardamenti stanno mettendo a durissima prova le infrastruttre energetiche. Kyiv è a corto di soldi e uomini da mandare al fronte. E lo stesso Zelensky è alle prese con un grossissimo scandalo per corruzione. Insomma il Cremlino sta vedendo il suo avversario indebolirsi giorno dopo giorno. Tutto il resto, anche in assenza di una scarsa strategia militare, non conta. Difficile in sostanza immaginare che Mosca possa fermare la sua macchina miltare proprio adesso. Perché dovrebbe farlo? Dall’altra parte al momento c’è solo la pressione di Trump. Per quello che sappiamo rischia di non essere sufficiente.
Ucraina. Il successo del piano Trump non è scontato
