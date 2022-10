Torna il Premio Raffaele Masto

Questo articolo è tratto dal sito Africarivista, che promuove le candidature per la seconda edizione del Premio Raffaele Masto.

AAA Cercasi attiviste e attivisti africani da sostenere. Sono aperte le le candidature per la seconda edizione del Premio Raffaele Masto a favore dell’attivismo civico in Africa.

In palio un montepremi di 5.000 euro che verrà ripartito in parti uguali a due vincitori, una donna e un uomo. Il bando per partecipare si trova pubblicato (in quattro lingue) sul sito di Amici di Raffa. Le candidature – che possono essere inoltrate da singoli cittadini o associazioni/enti – devono pervenire secondo le modalità illustrate entro il 31 dicembre 2022.

Il Premio Raffaele Masto è un’iniziativa promossa da Fondazione Amani grazie all’impegno del Comitato “Amici di Raffa” e della Rivista Africa, con il supporto di Radio Popolare, nata per ricordare il giornalista e scrittore Raffaele Masto – una vita dedicata a raccontare il continente africano, scomparso il 28 marzo 2020.

Il Premio a favore dell’attivismo civico in Africa intende fornire visibilità e sostegno a esponenti della società civile africana ed è un riconoscimento riservato a donne e uomini africani che si sono contraddistinti nella difesa e nella promozione dei diritti umani, delle libertà individuali, nella tutela delle comunità locali, delle minoranze, dei dissidenti e dell’ambiente in Africa.

In particolare, il Premio intende fornire visibilità e sostegno a esponenti della società civile selezionati dalla giuria del Premio tra le candidature segnalate da enti, organizzazioni non governative e associazioni, oppure tra eventuali candidature spontanee: persone che si sono contraddistinte per l’impegno civico, indipendentemente dalla professione svolta e dal contesto in cui operano.

La prima edizione del Premio ha avuto un grande successo. Tra le numerose candidature giunte da ogni parte del continente sono stati scelti due vincitori: il giornalista congolese Fammyy Mikindo e l’attivista marocchina Halima Oulami. Le premiazione è avvenuta lo scorso giugno in occasione della Festa 100 Afriche per il centenario della Rivista Africa.

Ora è il momento della seconda edizione del Premio Raffaele Masto. C’è tempo fino al 31 dicembre per presentare una candidatura al riconoscimento intitolato alla memoria del noto giornalista e scrittore italiano.

Il regolamento prevede l’assegnazione a due vincitori (una donna e un uomo) la somma di 2.500 € ciascuno, oltre all’invito in Italia per dare visibilità al loro operato (tutte le spese relative ai visti, al viaggio, al soggiorno sono a carico dell’organizzazione). In sede di valutazione vengono considerate le attività e le iniziative intraprese, i successi ottenuti, ma anche gli sforzi profusi e i comportamenti virtuosi dimostrati.

Possono essere candidati al Premio attivisti, intellettuali, studenti, giornalisti, citizen journalist, blogger, ambientalisti, sindacalisti, artisti; in generale, chiunque si sia opposto alle vessazioni, all’illegalità e alle prevaricazioni, dimostrando audacia e talento, abnegazione e generosità, coraggio e integrità morale, dedizione incondizionata verso i diseredati e gli oppressi.

Il Premio verrà consegnato in occasione di un evento pubblico in Italia, finalizzato a far conoscere e promuovere le attività svolte dal/la vincitore/trice.