Per la terza estate consecutiva, il palinsesto di Radio Popolare si arricchisce di due appuntamenti quotidiani – dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 14:30 – dedicati alla narrazione e all’approfondimento, spesso con un filo conduttore musicale, ma non solo.

Li chiamiamo documentari musicali e sono soprattutto occasioni per raccontare storie, in una stagione in cui si ha, o almeno così speriamo, più tempo da dedicare all’ascolto. Ma sono pensati anche per essere dei podcast, da sentire quando è più facile farlo. Saranno dieci trasmissioni, firmate da altrettanti autori, che ci porteranno in epoche e luoghi diversi, in due formati, da un’ora e da mezz’ora.

Per i documentari da un’ora, in onda dalle 11:30 alle 12:30, partiremo da lunedì 3 luglio con Piergiorgio Pardo, che con il programma Un Gusto Superiore ci porterà alla scoperta del “cantautorato progressivo italiano dal beat al bit”, come recita il sottotitolo dell’omonimo libro pubblicato per Crac Edizioni da poche settimane.

Lunedì 17 luglio il testimone passerà a Elisa Graci, che ci racconterà la storia di una delle band più importanti del rock degli ultimi trent’anni, i Radiohead: proprio nel 1993 infatti usciva il loro disco d’esordio Pablo Honey.

Il 31 luglio sarà la volta di Hamilton Santià, che con le sue storie ci porterà a passeggio per le vie della New York del 1977 (e dintorni), tra Tom Verlaine, il CBGB e mille altre suggestioni da una delle scene musicali più creative e vitali della storia del rock.

Lunedì 14 agosto prenderà il via un racconto in dieci puntate firmato da Tommaso Toma, che avrà il compito di raccogliere storie e canzoni dei mitici The Smiths, ricordando anche il bassista Andy Rourke scomparso a maggio 2023.

Il 28 agosto, infine, la voce che ascolteremo sarà quella di Alba Solaro, con il suo programma Lampi Blu. Puntate monografiche, ognuna delle quali tratterà di personaggi la cui vita è stato un “lampo blu”, uomini e donne che hanno attraversato il nostro immaginario, a volte lo hanno reinventato, e sono svaniti.

I documentari da mezz’ora, in onda dalle 14 alle 14:30, inizieranno lunedì 3 luglio in compagnia di Niccolò Vecchia, che con Hearts & Bones raccoglierà aneddoti e racconti dalla carriera solista di Paul Simon, dallo scioglimento del duo con Art Garfunkel al suo ultimo disco uscito meno di un mese fa.

Maurizio Porro e Ira Rubini, da lunedì 17 luglio, ci delizieranno per dieci puntate con altrettante storie di Primedonne: definizione che rimanda a serate memorabili, immagini iconiche, interpretazioni leggendarie di un gruppo di straordinarie protagoniste della cultura e dello spettacolo. Qualche nome? Maria Callas, Franca Valeri, Valentina Cortese, Ornella Vanoni, Mina…

Lunedì 31 luglio segnerà il ritorno di Claudio Agostoni con una nuova serie di The River, programma dedicato a piccole / grandi storie cresciute lungo le rive del fiume Mississippi, o che si relazionano alla cultura musicale generata da chi ha vissuto sulle sue sponde.

E poi ancora: dal 21 agosto arriverà Music Paranoia, trasmissione ideata da Epìsch Porzioni e Federico Traversa, in cui, così come accade nell’omonimo libro, si racconteranno i più conosciuti e i più assurdi misteri e complotti riguardanti il mondo della musica, nello stile che ha decretato il successo della precedente trasmissione Rock is Dead.

L’ultima settimana, dal 4 settembre, andrà in onda La strada nel bosco, cinque puntate e un evento radiofonico da venerdì 8 a sabato 9 settembre, dedicati all’ottantesimo dell’armistizio (8 settembre 1943) raccontato dai diari, testimonianze e lettere di civili, soldati, bambini, donne di ogni parte d’Italia. Un progetto di Radio Popolare con Istituto Nazionale Ferruccio Parri, curato da Elisabetta Ruffini e Claudio Jampaglia.

Tutte queste produzioni saranno poi disponibili in podcast, sia sul nostro sito che sulle principali piattaforme dedicate (Spotify compreso), per poterle ascoltare quando preferite.