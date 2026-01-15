Approfondimenti

“Sparavano per ucciderci, ma era il momento di lottare”. A Radio Popolare un giovane iraniano appena uscito dal paese

| di Redazione
Proteste Iran iraniano

Abbiamo raccolto la testimonianza di un giovane iraniano, che ha appena lasciato il suo paese. La sua famiglia vive nella zona occidentale dell’Iran, mentre lui vive all’estero ed era tornato a casa per Natale. È riuscito a ripartire domenica scorsa. Ci ha raccontato la repressione delle manifestazioni, alle quali ha partecipato anche lui. L’intervista di Emanuele Valenti.

Ero in Iran dal 23 dicembre. Sono tornato a casa per vedere la mia famiglia durante le vacanze di Natale. Sono rimasto lì fino a domenica mattina, quindi fino a quattro giorni fa. In quei giorni ci sono state molte proteste nella mia zona, soprattutto nel primo e nel secondo giorno dopo l’appello del re Reza Pahlavi. Ci sono stati molti feriti e molte persone uccise dal governo, soprattutto durante la seconda notte. La seconda notte è stata estremamente violenta, almeno nella mia regione. La prima notte non si aspettavano che la gente rispondesse all’appello del re Reza Pahlavi e scendesse in strada. Ma quando hanno visto che molte persone erano effettivamente scese in strada, hanno reagito in modo molto duro e brutale, iniziando a sparare direttamente contro la gente.

Chi è sceso in strada a protestare?

Praticamente tutti. Tutti gridavano “Reza Pahlavi” e “viva il re”, perché penso che una delle principali differenze di queste proteste sia stata la presenza molto evidente e centrale del ruolo del re e il modo in cui le persone sono scese in strada. Come dicevo, le forze di sicurezza la prima notte non si aspettavano che la gente scendesse in strada. Ricordo molto chiaramente quella scena: la gente si muoveva per la città, nelle strade, e non c’erano poliziotti né forze speciali, quelle con gli scudi e l’equipaggiamento antisommossa. Almeno per le prime due ore non c’era traccia di loro. Poi hanno iniziato ad arrivare e ad attaccare le persone. La seconda notte, invece, è stata molto più dura. I primi appelli del re Reza Pahlavi riguardavano due notti consecutive. Nella seconda notte, già dalla mattina, hanno iniziato a mettere blocchi di cemento nelle strade principali per costringere la gente a passare nei vicoli più stretti, e poi attaccarla lì. Una cosa che ricordo bene è che, quando attaccavano le persone nei vicoli, la gente cercava di aiutarsi a vicenda tenendo le porte aperte, facendo entrare le persone nelle case e aiutandole a fuggire dalle guardie passando dai cortili interni o da altre vie. Questo, nella mia zona, era in parte possibile anche perché non ci sono molti edifici alti.
Le persone cercavano anche di reagire quando le forze di sicurezza attaccavano, ma il problema era che noi non avevamo armi. Tiravamo solo pietre o qualsiasi cosa avessimo a disposizione, mentre loro sparavano direttamente per ucciderci. La maggior parte erano guardie di sicurezza con scudi, non veri e propri poliziotti. In particolare, non ho visto molti poliziotti attaccare direttamente la gente, ma ho visto moltissime guardie di sicurezza farlo. La repressione è poi aumentata anche il terzo e il quarto giorno.
Quando sono arrivato in Iran il 23 dicembre, credo che proprio in quel periodo il governo abbia aumentato il prezzo del gas naturale. Dopo circa una settimana, se ricordo bene, hanno eliminato il sussidio sul cambio per alcuni beni di prima necessità, come l’olio. Ricordo che il prezzo dell’olio è quadruplicato e che non si trovava quasi più nei negozi, a meno di pagarlo quattro o cinque volte il prezzo normale. Ma questo non era il motivo principale delle proteste. La gente gridava “viva il re Pahlavi” e “Pahlavi tornerà”. Queste erano le parole più ripetute durante le proteste in strada.
Direi quindi che questa volta è completamente diverso, perché non si tratta solo di economia. Le persone hanno capito che, se non cambia il regime politico, non cambierà nulla e tutto diventerà sempre più grave, mentre l’economia peggiorerà sempre di più.

Credo che gli iraniani continueranno a protestare fino alla caduta del regime, e penso che il regime cadrà prima del nuovo anno persiano. Perché lo penso? Perché un Iran “normale”, non la Repubblica Islamica, sarebbe vantaggioso per tutto il mondo. Penso che persino la Cina, l’Arabia Saudita, il Qatar, la Turchia, tutti i paesi della regione, così come gli Stati Uniti e l’Europa, trarrebbero beneficio da un Iran normale, non dalla Repubblica Islamica. La Repubblica Islamica ha una politica estera molto instabile, politiche imprevedibili, minaccia continuamente altri paesi e, all’interno del paese, ha ucciso moltissime persone.

Sono più di venti le persone che conoscevo personalmente che sono state uccise dal governo. Persone di diverse generazioni sono scese in strada, perché molti dei loro figli sono stati uccisi durante le proteste. Penso che continueranno a protestare fino alla caduta del regime.
Ricevo notizie sia dai media sia dalla mia famiglia, che può chiamarmi sul mio numero svedese. Per esempio, ieri mio padre mi ha chiamato e mi ha detto che negli ultimi giorni hanno ucciso molti uomini nella nostra regione; molte persone sono morte, alcune le conoscevo, e molte altre sono state arrestate dal governo.
Mio padre ha anche detto che, poiché non c’è spazio sufficiente per tenerli tutti in prigione, probabilmente nei prossimi giorni li impiccheranno dopo processi sommari di dieci minuti. Credo anche che il governo inizierà ad attaccare la gente in modo ancora più diretto.
Ho sentito qualcosa di simile domenica mattina, mentre andavo da Teheran a Istanbul. Ho parlato con una persona, uno studente come me, che stava andando in Francia e viveva a Teheran. Mi ha detto che, nei tre giorni precedenti alla domenica, si erano tutti radunati negli edifici e poi erano scesi in strada a protestare. Ma ha raccontato che, sabato notte, hanno iniziato a sparare contro la gente dagli edifici. Quando è sceso nell’atrio del palazzo, ha visto sangue dappertutto: erano stati colpiti dalle forze di sicurezza.

Anche nella mia zona, quando le ambulanze uscivano dagli ospedali, spesso non tornavano più indietro, perché dovevano soccorrere tutti i feriti per strada. C’erano moltissimi feriti e molti morti nelle strade. Le persone cercavano di aiutarsi a vicenda per portare via i feriti, ma a volte le forze di sicurezza attaccavano anche gli ospedali per rapire feriti o persino i corpi dei morti.
Cercavano anche di impedire alle ambulanze di tornare in ospedale, perché volevano individuare e catturare tutti i feriti e i morti. Per questo credo che queste proteste siano completamente diverse da quelle del passato.
Una differenza fondamentale è che questa volta la gente ha capito che è arrivato il momento in cui la Repubblica Islamica deve andarsene, perché nulla può cambiare con questo regime politico. Inoltre, questa volta anche nelle piccole città la gente è scesa in strada. Per esempio, durante le proteste per Mahsa Amini, io vivevo a Teheran. Ricordo che, soprattutto nella mia generazione, le famiglie iraniane — i nostri genitori, nati negli anni Sessanta e Settanta — erano molto conservatori. Mi dicevano sempre di non andare in strada, di stare attento. Questa volta, invece, mia madre mi ha detto che è il momento di scendere in strada, di lottare per la libertà, per il futuro e per il paese, e di prendere in mano la propria vita. Anche le famiglie conservatrici stanno scendendo in strada. Mio padre mi ha detto che i genitori dei ragazzi arrestati o uccisi stanno tutti protestando, perché hanno capito che restare in casa, essere prudenti e non esporsi non ha mai cambiato nulla e non cambierà nulla nemmeno in futuro.
A quanto pare, recentemente è diventato molto difficile e pericoloso uscire dall’Iran. Un mio amico e la sua ragazza hanno cercato di lasciare il paese, ma lei è rimasta all’aeroporto internazionale Imam Khomeini per più di 40 ore, perché il suo volo veniva continuamente cancellato.
Anche io, personalmente, quando sono andato in aeroporto domenica, ho visto molte persone che erano lì da più di due giorni. Vivevano praticamente in aeroporto, aspettando solo di riuscire a prendere un volo e lasciare l’Iran. La maggior parte dei voli disponibili erano voli iraniani che riuscivano a uscire e poi rientrare nel paese. È davvero molto difficile lasciare l’Iran.

  
    
