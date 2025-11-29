Solidarietà ai giornalisti de La Stampa da Radio Popolare

Il Comitato di redazione di Radio Popolare esprime solidarietà e piena vicinanza ai colleghi della redazione de La Stampa per l’intimidazione subìta ieri da un gruppo di manifestanti che ha fatto irruzione nella sede del quotidiano, imbrattando e danneggiando i locali. Quanto successo è una violenza gravissima e inaccettabile. Prendere di mira e intimidire un giornale equivale ad attaccare i principi democratici. A maggior ragione nel giorno in cui la categoria si mobilitava per difendere diritti e qualità dell’informazione.
Il Cdr di Radio Popolare