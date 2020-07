Le migliori menti dell’informatica mondiale stanno facendo a gara per potersi fregiare del titolo di “aggiustatore dei podcast di Radio Popolare”.

Tutte le trasmissioni “on demand” sono irraggiungibili da ieri sera, ci scusiamo per l’inconveniente e confidiamo nello spirito competitivo dei cervelloni che si stanno dannando l’anima per arrivare per primi alla soluzione del problema.

Noi intanto vigiliamo che non scoppino risse.

I podcast torneranno online il prima possibile.