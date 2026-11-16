Trentasei canzoni, altrettante reinterpretazioni e un cast che attraversa generazioni e mondi musicali differenti. Da Bruce Springsteen a Tom Waits, dagli U2 ai Libertines, passando per Primal Scream, Hozier e The Murder Capital. È ‘20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan’, il monumentale tributo al leggendario cantante dei Pogues, pubblicato il 13 novembre dall’etichetta irlandese Rubyworks e scelto come nuovo disco della settimana di Volume.

Scomparso nel novembre del 2023 a 65 anni, Shane MacGowan è stato uno dei personaggi più singolari della musica britannica e irlandese. Con i Pogues, negli anni Ottanta, ha fatto incontrare la tradizione folk irlandese con l’energia e l’irriverenza del punk. Ma dietro l’immagine del musicista ribelle, celebre anche per i suoi eccessi, si nascondeva soprattutto un narratore straordinario. Le sue canzoni raccontavano amori impossibili, vite ai margini, nostalgia, immigrazione e solitudine, mescolando poesia, ironia e una buona dose di disperazione.

L’idea del tributo è nata dopo il funerale di MacGowan, nel dicembre 2023. In quell’occasione Nick Cave aveva interpretato A Rainy Night in Soho, regalando uno dei momenti più emozionanti della cerimonia. Quell’esibizione ha convinto la moglie di Shane, Victoria Mary Clarke, a immaginare un intero album di reinterpretazioni, realizzato insieme al manager John Kennedy. Il primo artista ad aderire è stato Bruce Springsteen, che aveva incontrato MacGowan a Dublino pochi mesi prima della sua morte.

Proprio Springsteen apre il disco con una commovente versione di ‘A Rainy Night in Soho’, mentre Hozier e l’attrice Jessie Buckley si confrontano con un classico praticamente intoccabile come ‘Fairytale of New York’, originariamente cantato dai Pogues insieme a Kirsty MacColl. E poi i Libertines, i Primal Scream e gli U2, che rileggono il repertorio di MacGowan ognuno attraverso la propria identità musicale, dimostrando quanto la sua scrittura abbia saputo attraversare mondi apparentemente lontani.

Il titolo ‘20th Century Paddy’ riprende quello di un progetto che lo stesso MacGowan aveva immaginato in vita. L’espressione gioca con il termine “paddy”, soprannome tradizionalmente attribuito agli irlandesi, spesso utilizzato anche in senso dispregiativo. Un riferimento che MacGowan aveva scelto di rivendicare con orgoglio e ironia, trasformandolo nel ritratto di un irlandese del Novecento.

L’album ha anche una finalità benefica: i proventi degli artisti sono destinati alla Dublin Simon Community, organizzazione che offre assistenza sanitaria e sostegno abitativo alle persone senza dimora. Più che una semplice raccolta di cover, ‘20th Century Paddy’ è un ritratto collettivo di Shane MacGowan, costruito attraverso le voci di chi lo ha conosciuto, ammirato o ne ha raccolto l’eredità. Un’occasione per ricordare che al di là del mito e degli eccessi, la sua grandezza continua a vivere soprattutto nelle canzoni.